Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:19
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Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Аутсайдерами лиги являются «Ингулец» и «Черноморец»
06 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:19
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С 4 по 6 ноября состоялся 11-й тур Украинской Премьер-лиги.
«Днепр-1» переиграл «Минай» (3:1) и опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.
Киевское «Динамо» после победы над одесским «Черноморцем» (3:0) поднялось на 6-е место (16 очков).
На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (4 очка) и «Черноморец» (3 балла).
🏆 УПЛ. 11-й тур
4 ноября
- 13:00. Ворскла – Львов – 1:0
5 ноября
- 13:00. Заря – Металлист – 3:2
- 13:00. Александрия – Колос – 4:1
- 15:00. Металлист 1925 – Верес – 1:4
- 15:00. Шахтер – Ингулец – 3:0
6 ноября
- 13:00. Днепр-1 – Минай – 3:1
- 15:00. Рух – Кривбасс – 2:1
- 15:00. Черноморец – Динамо – 0:3
Турнирная таблица
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