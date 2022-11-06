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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:19
3517
2

Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо

Аутсайдерами лиги являются «Ингулец» и «Черноморец»

06 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:19
3517
2
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
УПЛ. Артем Довбик

​​С 4 по 6 ноября состоялся 11-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» переиграл «Минай» (3:1) и опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.

Киевское «Динамо» после победы над одесским «Черноморцем» (3:0) поднялось на 6-е место (16 очков).

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (4 очка) и «Черноморец» (3 балла).

🏆 УПЛ. 11-й тур

​4 ноября

  • 13:00. Ворскла – Львов – 1:0

5 ноября

  • 13:00. Заря – Металлист – 3:2
  • 13:00. Александрия – Колос – 4:1
  • 15:00. Металлист 1925 – Верес – 1:4
  • 15:00. Шахтер – Ингулец – 3:0

6 ноября

  • 13:00. Днепр-1 – Минай – 3:1
  • 15:00. Рух – Кривбасс – 2:1
  • 15:00. Черноморец – Динамо – 0:3

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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