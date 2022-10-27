Будивельник, Ураган, Прометей и Рух U-19 одержали победы на евроарене
Главные новости за 26 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за середу, 26 октября.
1. 5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала. 26 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
2. Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу. Голы у немецкого клуба забили Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг, Бенжамен Павар.
3. Ливерпуль вышел в плей-офф Лиги чемпионов, у Наполи 20 голов в группе. Две команды гарантировали себе плей-офф ЛЧ.
4. Хорошая и плохая половины. Будивельник переиграл Гронинген. Команда Плеханова реабилитировалась за поражение во втором туре Кубка Европы ФИБА.
5. Победный ритм. Ураган начал евросезон с победы над Юнайтед Галац. Команда Максима Павленко одержала победу на старте Лиги чемпионов по футзалу.
6. Интер разгромил Викторию и выбил Барселону из ЛЧ. Миланцы решили судьбу каталонцев.
7. Без Яремчука и Соболя. Брюгге потерпел первое поражение в группе ЛЧ. Команда на своем поле пропустила четыре гола.
8. Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке. Слобожанский клуб одержал вторую победу в групповом раунде.
9. Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА. Три гола побывало в воротах стамбульского клуба, причем два – в дебюте игры.
10. Источник: Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией. Скандальный товарищеский поединок не состоится.
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