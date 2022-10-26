Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу
Лига Чемпионов
Барселона
26.10.2022, FT 0 : 3
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 октября 2022, 23:59 | Обновлено 27 октября 2022, 01:11
1202
3

Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу

Голы у немецкого клуба забили Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг, Бенжамен Павар

26 октября 2022, 23:59 | Обновлено 27 октября 2022, 01:11
1202
3
Бавария забила три гола и обыграла Барселону на Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла немецкой «Баварии» (0:3).

Этот матч фактически уже ничего не решал. Бавария выиграла группу, а «Барселона» заняла третье место и отправится в Лигу Европы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бавария» забила два гола в первом тайме, отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг. В конце матча точку поставил Бенжамен Павар.

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 октября

22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3

Голы: Мане, 10, Шупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5.

Барселона: тер Штеген, Бельерин, Алонсо, Кунде (Эрик Гарсия, 68), Бальде, Бускетс (Ферран Торрес, 58), Кессье, де Йонг, Педри (Рафинья, 59), Левандовски (Торре, 82), Дембеле (Фати, 68).

Бавария: Ульрайх, Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано (Павар, 63), де Лигт, Дэвис, Горецка (Забитцер, 46), Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 63), Мане, Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 67).

Предупреждения: Мазрауи (16), Горетцка (23), Упамекано (35), Бускетс (41).

Турнирная таблица

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Садио Мане, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Эрик Шупо-Мотинг, 30 мин.

ГОЛ! 0:3. Бенжамен Павар, 90+5 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
По теме:
Айнтрахт – Марсель – 2:1. Очень сложная группа. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор
Барселона – Бавария – 0:3. Фиаско на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча
Барселона Бавария Эрик Шупо-Мотинг Садио Мане видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Бавария Бенжамен Павар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Футбол | 26 октября 2022, 11:45 23
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде

Валерий Василенко – о выходе «горняков» в евровесну

ЙОВИЧЕВИЧ: «Евровесна – это большой успех. Но у каждого из нас есть мечта»
Футбол | 26 октября 2022, 03:05 13
ЙОВИЧЕВИЧ: «Евровесна – это большой успех. Но у каждого из нас есть мечта»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Евровесна – это большой успех. Но у каждого из нас есть мечта»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Селтиком»

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо еще не было в такой ситуации, но мы справимся»
Футбол | 26.10.2022, 21:25
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо еще не было в такой ситуации, но мы справимся»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо еще не было в такой ситуации, но мы справимся»
Гол Кейна не засчитали. У Тоттенхэма ничья, Айнтрахт обыграл Марсель
Футбол | 27.10.2022, 00:23
Гол Кейна не засчитали. У Тоттенхэма ничья, Айнтрахт обыграл Марсель
Гол Кейна не засчитали. У Тоттенхэма ничья, Айнтрахт обыграл Марсель
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 26.10.2022, 16:00
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Хаві не той тип людини, щоб бути тренером. Немає харизми, все таки треба бути керівником колективу, хай футбольного, а на нього він не дуже схожий. Можливо щось пізніше зміниться, але не дуже.
Ответить
0
Виктор Алтухов
Хави пора на выход. Команда не имеет рисунка игры, нет поставленных ни атаки, ни обороны. Хороший игрок редко становится хорошим тренером, доказано всем прошедшим составом тренеров киевского Динамо.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
25.10.2022, 19:30 4
Бокс
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
25.10.2022, 23:19 4
Футбол
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усика никак не оцениваю. Размажу его в ринге и все»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усика никак не оцениваю. Размажу его в ринге и все»
25.10.2022, 17:28
Бокс
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
25.10.2022, 12:53
Футбол
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
26.10.2022, 00:39
Футбол
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
25.10.2022, 11:41 5
Теннис
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
26.10.2022, 00:01 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности