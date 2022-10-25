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26.10.2022 22:00 - : -
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 17:52 | Обновлено 25 октября 2022, 17:57
239
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Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Последний шанс каталонцев зацепиться за плей-офф

25 октября 2022, 17:52 | Обновлено 25 октября 2022, 17:57
239
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Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным матчем среды, 26 октября в Лиге чемпионов будет противостояние на «Камп Ноу» – «Барселона» принимает «Баварию». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Барселона»

После четырех туров «Барселона» стоит в шаге от вылета из Лиги чемпионов, и поединок против «Баварии» может стать последним, да и то призрачным, шансом зацепиться за плей-офф. Для этого каталонцам необходимо обыгрывать «Баварию» и надеяться на то, что «Интер» дома потеряет очки в матче с «Викторией». Сценарий малореальный, да и к тому же «нерадзурри» свой матч начнут в 19:45, и к моменту, когда на «Камп Ноу» прозвучит стартовый свисток, судьба «Барселоны» уже может быть решена.

В целом выступления «Барселоны» в нынешнем сезоне вызывают максимально противоречивые впечатления. С одной стороны, в Ла Лиге дела идут неплохо, и отставание от лидера, мадридского «Реала», составляет всего три очка. С другой стороны – практически все матчи против топ-соперников каталонцы проиграли. Лишь одно очко в двух матчах против «Интера», поражения от «Баварии» во втором туре и от того же «Реала» в Эль Класико. Именно поэтому оптимизма перед ответной игрой с «Баварией» в стане каталонцев не очень много.

В воскресенье «Барселона» в матче Ла Лиги дома разгромила «Атлетик» Бильбао 4:0. Кадровая ситуация у каталонцев по-прежнему непростая: травмированы Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Серхи Роберто и Мемфис Депай. Под вопросом участие также вундеркинда Гави, который на прошлой неделе собрал все возможные награды лучшему молодому футболисту мира.

«Бавария»

Игра «Баварии» в нынешнем сезоне также оставляет неоднозначные впечатления. Только у чемпионов Германии ситуация полностью противоположная. Команда Юлиана Нагельсманна в полном порядке в важных матчах и идет без потерь очков в группе смерти в Лиге чемпионов, но при этом очень часто теряет очки на ровном месте в Бундеслиге, из-за чего идет только второй в турнирной таблице, отставая на одно очко от сенсационного «Унион Берлин».

В Лиге чемпионов «Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф, а победа в матче с «Барселоной» позволит обеспечить чемпионам Германии еще и первое место. В субботу команда Юлиана Нагельсманна на выезде уверенно обыграла «Хоффенхайм» 2:0. Кадровая ситуация в «Баварии» перед матчем с «Барселоной» также не идеальная. Травмированы Мануэль Нойер, Лука Эрнандес и Лерой Сане.

История встреч

Не в пользу «Барселоны» говорит и история матчей против «Баварии» - как недавняя, так и общая. Суммарно команды на данный момент провели между собой 14 матчей, 10 из которых выиграла «Бавария». По два матча завершились вничью и победой «Барселоны». Разница голов – 34:15 в пользу «Рекордмайстера».

Прогноз на противостояние

Безусловно, «Барселона» захочет прервать серию неудач в матчах против «Баварии», но весьма вероятная победа «Интера» над «Викторией», новости о которой могут прийти каталонцам непосредственно перед началом поединка на «Камп Ноу», могут эмоционально «прибить» подопечных Хави. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,9.

26 октября, среда

«Барселона» – «Бавария»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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nick07
продує Барса і вилетить в ЛЄ
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