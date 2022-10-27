26 октября в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла немецкой «Баварии» (0:3).

Этот матч фактически уже ничего не решал. Бавария выиграла группу, а «Барселона» заняла третье место и отправится в Лигу Европы.

Бавария» забила два гола в первом тайме, отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг. В конце матча точку поставил Бенжамен Павар.

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Лига чемпионов. 5-й тур. 26 октября

22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3

Голы: Мане, 10, Шупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Садио Мане, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Эрик Шупо-Мотинг, 30 мин.

ГОЛ! 0:3. Бенжамен Павар, 90+5 мин.