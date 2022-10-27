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Лига Чемпионов
Барселона
26.10.2022, FT 0 : 3
Бавария
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Лига чемпионов
27 октября 2022, 01:00 | Обновлено 27 октября 2022, 01:13
222
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Барселона – Бавария – 0:3. Фиаско на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 октября 2022, 01:00 | Обновлено 27 октября 2022, 01:13
222
0
Барселона – Бавария – 0:3. Фиаско на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла немецкой «Баварии» (0:3).

Этот матч фактически уже ничего не решал. Бавария выиграла группу, а «Барселона» заняла третье место и отправится в Лигу Европы.

Бавария» забила два гола в первом тайме, отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг. В конце матча точку поставил Бенжамен Павар.

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 октября

22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3

Голы: Мане, 10, Шупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Садио Мане, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Эрик Шупо-Мотинг, 30 мин.

ГОЛ! 0:3. Бенжамен Павар, 90+5 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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Барселона Бавария Эрик Шупо-Мотинг Садио Мане видео голов и обзор Бенжамен Павар Лига чемпионов Барселона - Бавария
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Источник Sport.ua
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