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Лига Чемпионов
Барселона
26.10.2022, FT 0 : 3
Бавария
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 23:00 | Обновлено 26 октября 2022, 23:51
603
0

ВИДЕО. Бавария забила два гола Барселоне в первом тайме

У немецкого клуба отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг

26 октября 2022, 23:00 | Обновлено 26 октября 2022, 23:51
603
0
ВИДЕО. Бавария забила два гола Барселоне в первом тайме
УЕФА

26 октября в 22:00 в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает немецкую «Баварию».

Этот матч фактически уже ничего не решает, так как «Барселона» не имеет даже теоретических шансов пройти в плей-офф ЛЧ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бавария» забили два гола «Барселоне» в первом тайме. У немецкого клуба отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг.

ГОЛ! 0:1. Садио Мане, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Эрик Шупо-Мотинг, 30 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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Барселона Бавария Лига чемпионов Барселона - Бавария видео голов и обзор Садио Мане Эрик Шупо-Мотинг
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Источник Sport.ua
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