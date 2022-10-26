Лига чемпионов26 октября 2022, 23:00 | Обновлено 26 октября 2022, 23:51
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ВИДЕО. Бавария забила два гола Барселоне в первом тайме
У немецкого клуба отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг
26 октября 2022, 23:00 | Обновлено 26 октября 2022, 23:51
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26 октября в 22:00 в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает немецкую «Баварию».
Этот матч фактически уже ничего не решает, так как «Барселона» не имеет даже теоретических шансов пройти в плей-офф ЛЧ.
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«Бавария» забили два гола «Барселоне» в первом тайме. У немецкого клуба отличились Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг.
ГОЛ! 0:1. Садио Мане, 10 мин.
ГОЛ! 0:2. Эрик Шупо-Мотинг, 30 мин
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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