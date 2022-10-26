Ливерпуль вышел в плей-офф Лиги чемпионов, у Наполи 20 голов в группе
Две команды гарантировали себе плей-офф ЛЧ
Состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов в группе A. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Аякс» со счетом 3:0 и гарантировал себе выход в плей-офф.
Без потерь очков в группе продолжает идти «Наполи», который разобрался с «Рейнджерс» 3:0. У итальянской команды 5 побед и 20 забитых голов.
Группа A
Аякс - Ливерпуль 0:3
Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52
Аякс: Пасвер, Санчес, Тимбер, Басси, Блинд (Вейндал, 58), Альварес (Гриллитш, 85), Клаасен (Кудус, 58), Бергейс, Бергвейн, Бробби (Тэйлор, 63), Тадич
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 87), Фабиньо (Макейра, 71), Эллиотт (Карвальо, 71), Хендерсон (Милнер, 71), Салах, Фирмино, Нуньес (Джонс, 63)
Наполи - Рейнджерс 3:0
Голы: Симеоне, 11, 16, Остигард, 80
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 86), Остигард, Ким, Руй, Лоботка (Зьелински, 83), Элмас (Гаэтано, 74), Ндомбеле, Политано (Лосано, 73), Распадори (Зербин, 83), Симеоне
Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Кинг (Баришич, 76), Дэвис, Йилмаз, Сандс, Лундстрем, Райт (Сакала, 46), Кент, Тиллман (Арфилд, 67), Морелос (Колак, 68)
1. Наполи - 15
2. Ливерпуль - 12
3. Аякс - 3
4. Рейнджерс - 0
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Вот это группа!
в Мадриде вообще цирк.
финальный свисток - вар - пенальти - сейв - добивание - перекладина - опять добивание - опять сэйв
занавес