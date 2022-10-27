Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Рейнджерс – 3:0. Команда с другой планеты. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Наполи
26.10.2022, FT 3 : 0
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 октября 2022, 01:55 | Обновлено 27 октября 2022, 03:00
164
0

Наполи – Рейнджерс – 3:0. Команда с другой планеты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 октября 2022, 01:55 | Обновлено 27 октября 2022, 03:00
164
0
Наполи – Рейнджерс – 3:0. Команда с другой планеты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Наполи» нанес поражение «Рейнджерс» (3:0). Дубль оформил Джованни Симеоне.

Команду Лучано Спаллетти демонстрирует фантастическую игру в текущем сезоне, лидируя в Серии A и выиграв все 5 матчей в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Группа A

5-й тур, 26 октября, 22:00

Наполи (Италия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:0

Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Симеоне, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Симеоне, 16 мин.

ГОЛ! 3:0. Эстигор, 80 мин

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Наполи).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
По теме:
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не думаю, что Барса ожидала от нас такой смелости»
Аякс – Ливерпуль – 0:3. Как забили Салах и Нуньес. Видео голов и обзор игры
ХАВИ: «Мы не оказывали должного сопротивления»
Лига чемпионов Наполи Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Джованни Симеоне Лео Эстигор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
Теннис | 26 октября 2022, 10:20 7
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское

Александра Олейникова уже успела выиграть один турнир под флагом Украины

Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 26 октября 2022, 06:23 3
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

Месси в возрасте 35 лет и 123 дня забил два гола и сделал две голевые передачи

Хейни сомневается в Ломаченко: «Не считаю, что он один из лучших»
Бокс | 26.10.2022, 19:17
Хейни сомневается в Ломаченко: «Не считаю, что он один из лучших»
Хейни сомневается в Ломаченко: «Не считаю, что он один из лучших»
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Футбол | 26.10.2022, 11:45
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
Футбол | 27.10.2022, 00:45
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
26.10.2022, 00:01 41
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.10.2022, 10:00
Биатлон
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
25.10.2022, 18:45 10
Другие виды
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
25.10.2022, 05:19 16
Футбол
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
25.10.2022, 11:41 5
Теннис
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
26.10.2022, 10:39 3
Бокс
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
26.10.2022, 00:39
Футбол
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
26.10.2022, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности