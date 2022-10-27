Наполи – Рейнджерс – 3:0. Команда с другой планеты. Видео голов и обзор
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Наполи» нанес поражение «Рейнджерс» (3:0). Дубль оформил Джованни Симеоне.
Команду Лучано Спаллетти демонстрирует фантастическую игру в текущем сезоне, лидируя в Серии A и выиграв все 5 матчей в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. Группа A
5-й тур, 26 октября, 22:00
Наполи (Италия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:0
Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Симеоне, 11 мин.
ГОЛ! 2:0. Симеоне, 16 мин.
ГОЛ! 3:0. Эстигор, 80 мин
События матча
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