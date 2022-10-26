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Лига чемпионов
26 октября 2022, 22:00 | Обновлено 26 октября 2022, 22:04
1040
0

Барселона – Бавария и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 22:00 поединки 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 22:00 | Обновлено 26 октября 2022, 22:04
1040
0
Барселона – Бавария и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

26 октября в 22:00 проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

5-й тур, 26 октября

  • 19:45 Брюгге – Порту – 0:4
  • 19:45 Интер – Викторія П – 4:0
  • 22:00 Айнтрахт – Марсель
  • 22:00 Атлетико – Байер
  • 22:00 Аякс – Ливерпуль
  • 22:00 Барселона – Бавария
  • 22:00 Наполи – Рейнджерс
  • 22:00 Тоттенхэм – Спортинг

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00 Барселона – Бавария

22:00 Айнтрахт – Марсель

22:00 Атлетико – Байер

22:00 Аякс – Ливерпуль

22:00 Наполи – Рейнджерс

22:00 Тоттенхэм – Спортинг

Мультифид (перекличка)

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Источник Sport.ua
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