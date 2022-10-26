Лига чемпионов26 октября 2022, 22:00 | Обновлено 26 октября 2022, 22:04
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Барселона – Бавария и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября в 22:00 поединки 5-го тура Лиги чемпионов
26 октября 2022, 22:00 | Обновлено 26 октября 2022, 22:04
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26 октября в 22:00 проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
5-й тур, 26 октября
- 19:45 Брюгге – Порту – 0:4
- 19:45 Интер – Викторія П – 4:0
- 22:00 Айнтрахт – Марсель
- 22:00 Атлетико – Байер
- 22:00 Аякс – Ливерпуль
- 22:00 Барселона – Бавария
- 22:00 Наполи – Рейнджерс
- 22:00 Тоттенхэм – Спортинг
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00 Барселона – Бавария
22:00 Айнтрахт – Марсель
22:00 Атлетико – Байер
22:00 Аякс – Ливерпуль
22:00 Наполи – Рейнджерс
22:00 Тоттенхэм – Спортинг
Мультифид (перекличка)
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