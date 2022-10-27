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Лига Чемпионов
Тоттенхэм
26.10.2022, FT 1 : 1
Спортинг Л
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Лига чемпионов
27 октября 2022, 01:12 | Обновлено 27 октября 2022, 01:26
127
0

Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 октября 2022, 01:12 | Обновлено 27 октября 2022, 01:26
127
0
Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» ушел от поражения в игре со «Спортингом» (1:1).

На гол «Спортинга» в исполнении Маркуса Эдвардса лондонский клуб ответил точным ударом Родриго Бентанкура на 80-й минуте.

Гол форварда «шпор» Гарри Кейна на 90+6 минуте был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Наставник хозяев поля Антонио Конте получил красную карточку за эмоциональный протест.

Лига чемпионов. Группа D

5-й тур, 26 октября, 22:00

Тоттенхэм (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Эдвардс, 22 мин

ГОЛ! 1:1. Бентанкур, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Спортинг Л).
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Лига чемпионов Тоттенхэм Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Гарри Кейн VAR Родриго Бентанкур
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Источник Sport.ua
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