Тоттенхэм – Спортинг – 1:1. VAR не засчитал гол Кейна. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» ушел от поражения в игре со «Спортингом» (1:1).
На гол «Спортинга» в исполнении Маркуса Эдвардса лондонский клуб ответил точным ударом Родриго Бентанкура на 80-й минуте.
Гол форварда «шпор» Гарри Кейна на 90+6 минуте был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Наставник хозяев поля Антонио Конте получил красную карточку за эмоциональный протест.
Лига чемпионов. Группа D
5-й тур, 26 октября, 22:00
Тоттенхэм (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1
Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Эдвардс, 22 мин
ГОЛ! 1:1. Бентанкур, 80 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Месси в возрасте 35 лет и 123 дня забил два гола и сделал две голевые передачи
Все четыре клуба еще не потеряли шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов