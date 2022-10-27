Гол Кейна не засчитали. У Тоттенхэма ничья, Айнтрахт обыграл Марсель

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» ушел от поражения в игре со «Спортингом» (1:1).

На гол «Спортинга» в исполнении Маркуса Эдвардса лондонский клуб ответил точным ударом Родриго Бентанкура на 80-й минуте.

Гол форварда «шпор» Гарри Кейна на 90+6 минуте был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Наставник хозяев поля Антонио Конте получил красную карточку за эмоциональный протест.

В другом матче группы «Айнтрахт» нанес поражение «Марселю» (2:1), и все 4 команды сохраняют шансы выйти в плей-офф.

Ситуация в группе: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (6).

Лига чемпионов. Группа D

5-й тур, 26 октября, 22:00

Тоттенхэм (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22

Айнтрахт (Германия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22

Турнирная таблица