Гол Кейна не засчитали. У Тоттенхэма ничья, Айнтрахт обыграл Марсель
Все четыре клуба еще не потеряли шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» ушел от поражения в игре со «Спортингом» (1:1).
На гол «Спортинга» в исполнении Маркуса Эдвардса лондонский клуб ответил точным ударом Родриго Бентанкура на 80-й минуте.
Гол форварда «шпор» Гарри Кейна на 90+6 минуте был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Наставник хозяев поля Антонио Конте получил красную карточку за эмоциональный протест.
В другом матче группы «Айнтрахт» нанес поражение «Марселю» (2:1), и все 4 команды сохраняют шансы выйти в плей-офф.
Ситуация в группе: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (6).
Лига чемпионов. Группа D
5-й тур, 26 октября, 22:00
Тоттенхэм (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1
Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22
Айнтрахт (Германия) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22
Турнирная таблица
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