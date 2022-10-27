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27 октября 2022, 09:50 |
632
1

Антонио КОНТЕ: «VAR наносит большой вред футболу»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал отмененный гол Кейна в матче ЛЧ против «Спортинга»

27 октября 2022, 09:50 |
632
1
Антонио КОНТЕ: «VAR наносит большой вред футболу»
Instagram. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал отмененный гол Гарри Кейна на 96-й минуте матча Лиги чемпионов против «Спортинга»:

«Думаю, что мяч был перед Кейном, а гол – это гол. Не понимаю линии, которые они нарисовали. Очень тяжело комментировать это решение.

VAR наносит большой вред. Хочу увидеть, готовы ли они на другом стадионе топ-команды отменить такой гол. Я бы хотел это знать. Много несправедливости. Мне не нравится подобная ситуация.

Второй тайм был положительным, мы играли с большой интенсивностью. Мы заслуживали победы, но знаем, что произошло. Не понимаю, почему мы теперь должны думать о квалификации в плей-офф в следующем матче, когда могли решить этот вопрос еще в этой игре. Когда придумывают такие эпизоды – наносят большой вред и проблемы клубу».

Отметим, что матч 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Спортинг» завершился со счетом 1:1.

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Гарри Кейн Антонио Конте Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Лига чемпионов пресс-конференция
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Источник BBC
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Очень сложный момент, который можно трактовать как угодно. Если считать, что Кейн был вне игры в момент подачи с левого края, то да, он извлек в итоге выгоду из этого момента. Но если он был в пассивном положении, ведь мяч летел к другому игроку, от которого Кейн получил мяч и забил, то гол нужно засчитывать. 
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