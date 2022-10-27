Антонио КОНТЕ: «VAR наносит большой вред футболу»
Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал отмененный гол Кейна в матче ЛЧ против «Спортинга»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал отмененный гол Гарри Кейна на 96-й минуте матча Лиги чемпионов против «Спортинга»:
«Думаю, что мяч был перед Кейном, а гол – это гол. Не понимаю линии, которые они нарисовали. Очень тяжело комментировать это решение.
VAR наносит большой вред. Хочу увидеть, готовы ли они на другом стадионе топ-команды отменить такой гол. Я бы хотел это знать. Много несправедливости. Мне не нравится подобная ситуация.
Второй тайм был положительным, мы играли с большой интенсивностью. Мы заслуживали победы, но знаем, что произошло. Не понимаю, почему мы теперь должны думать о квалификации в плей-офф в следующем матче, когда могли решить этот вопрос еще в этой игре. Когда придумывают такие эпизоды – наносят большой вред и проблемы клубу».
Отметим, что матч 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Спортинг» завершился со счетом 1:1.
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