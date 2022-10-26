Без Яремчука и Соболя. Брюгге потерпел первое поражение в группе ЛЧ
Команда на своем поле пропустила четыре гола
«Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле проиграл «Порту» со счетом 0:4. Это первое поражение бельгийской команды в группе.
«Брюгге» заранее обеспечил себе плей-офф ЛЧ.
Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук провели матч на лавке запасных.
Лига чемпионов. Группа B
Брюгге - Порту 0:4
Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, Эустакио, 60
Брюгге: Миньоле, Одои (Мейер, 72), Мехеле, Силла (Бойата, 72), Букенан, Онедика (Баланта, 81), Ванакен, Нильсен (Одор, 80), Ольсен (Антонио, 72), Ютгла, Ланг
Порту: Коста, Пепе (Мартинес, 89), Кардосо, Кармо, Сануси (Венделл, 77), Урибе, Эустакио (Коста, 77), Отавио, Галено (Верон, 77), Тареми, Эванилсон (Консейсао, 89)
1. Брюгге - 10 (5 матчей)
2. Порту - 9 (5)
3. Атлетико - 4 (4)
4. Байер - 3 (4)
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