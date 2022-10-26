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Лига Чемпионов
Брюгге
26.10.2022, FT 0 : 4
Порту
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 21:36 | Обновлено 26 октября 2022, 21:38
599
1

Без Яремчука и Соболя. Брюгге потерпел первое поражение в группе ЛЧ

Команда на своем поле пропустила четыре гола

26 октября 2022, 21:36 | Обновлено 26 октября 2022, 21:38
599
1
Без Яремчука и Соболя. Брюгге потерпел первое поражение в группе ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле проиграл «Порту» со счетом 0:4. Это первое поражение бельгийской команды в группе.

«Брюгге» заранее обеспечил себе плей-офф ЛЧ.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук провели матч на лавке запасных.

Лига чемпионов. Группа B

Брюгге - Порту 0:4
Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, Эустакио, 60

Брюгге: Миньоле, Одои (Мейер, 72), Мехеле, Силла (Бойата, 72), Букенан, Онедика (Баланта, 81), Ванакен, Нильсен (Одор, 80), Ольсен (Антонио, 72), Ютгла, Ланг

Порту: Коста, Пепе (Мартинес, 89), Кардосо, Кармо, Сануси (Венделл, 77), Урибе, Эустакио (Коста, 77), Отавио, Галено (Верон, 77), Тареми, Эванилсон (Консейсао, 89)

1. Брюгге - 10 (5 матчей)
2. Порту - 9 (5)
3. Атлетико - 4 (4)
4. Байер - 3 (4)

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Брюгге Порту Лига чемпионов Эдуард Соболь Роман Яремчук
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Источник Sport.ua
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Veter
История знает немало реваншей, но что бы такой и обратный, то мои глаза мабуть первый раз такое видят
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