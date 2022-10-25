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26.10.2022 19:45 - : -
Порту
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 10:00 | Обновлено 25 октября 2022, 11:07
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Брюгге – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Смогут ли «драконы» размочить ворота бельгийцев?

25 октября 2022, 10:00 | Обновлено 25 октября 2022, 11:07
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Брюгге – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 26 октября, состоится матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Брюгге» примет португальский «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Брюгге

Чемпион Бельгии попал в довольно непростую группу, в которой, казалось бы, будет сложно бороться за путевку в еврокубковую весну. Однако в четырех турах «черно-синие» неожиданно набрали 10 очков из 12 возможных. Причем «Брюгге» удалось сохранить свои ворота на замке во всех четырех поединках. Бельгийский клуб уже гарантировал себе как минимум второе место и сыграет в плей-офф турнира.

Приобщились к этим успехам украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук. 27-летний Соболь принял участие в трех матчах бельгийского коллектива в Лиге чемпионов, а 26-летний Яремчук сыграл в двух поединках. Однако во всех случаях наши соотечественники выходили на замену, а в общей сложности провели на футбольном поле 27 и 45 минут соответственно.

Порту

Команда Сержиу Консейсау показывает хорошие результаты в Лиге чемпионов, где идет на втором месте в группе с отставанием в четыре очка от «Брюгге». Однако «драконам» необходимо продолжать набирать очки, ведь даже одна осечка может стать для них роковой, поскольку отрыв от четвертого места, на котором немецкий «Байер», составляет лишь три балла.

Вероятно, ключевым поединком на групповом раунде Лиги чемпионов для подопечных Консейсау будет встреча с мадридским «Атлетико» на следующей неделе. И для того, чтобы «Порту» в ней устраивал ничейный исход, нужно обыгрывать «Брюгге», тем более бельгийский коллектив будет не столь сильно мотивирован, в отличие от предыдущих матчей. К тому же, португальскому клубу нужно взять реванш за поражение 0:4 в первом круге.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Порту» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брюгге»: Миньоле – Силла, Мехеле, Одои, Ванакен, Онедика, Нильсен, Ольсен, Бьюкенен, Ютгла, Сова.

«Порту»: Кошта – Кардозу, Карму, Лопес, Сануси, Монтейро, Урибе, Акино, Эуштакиу, Галено, Тареми.

26 октября, среда

«Брюгге» – «Порту»
Брюгге. Стадион «Максимир». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Денис Шаховец Sport.ua
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