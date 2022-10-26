Брюгге – Порту – 0:4. Без Яремчука и Соболя. Видео голов и обзор матча
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» потерпел поражение от «Порту» (0:4).
Украинские футболисты Роман Яремчук и Эдуард Соболь весь матч оставались в резерве у хозяев поля.
У португальской команды отличились Мехди Тареми (дубль), Эванилсон и Стивен Эуштакиу.
«Брюгге» лидирует в группе (10 очков). Идущий вторым «Порту» отстает на один пункт.
Лига чемпионов. Группа B
5-й тур, 26 октября, 19:45. Брюгге
Брюгге (Бельгия) – Порту (Португалия) – 0:4
Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эуштакиу, 60.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Тареми, 33 мин.
ГОЛ! 0:2. Эванилсон, 57 мин.
ГОЛ! 0:3 Эуштакиу, 60 мин.
ГОЛ! 0:4. Тареми, 70 мин.
События матча
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