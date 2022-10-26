В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» потерпел поражение от «Порту» (0:4).

Украинские футболисты Роман Яремчук и Эдуард Соболь весь матч оставались в резерве у хозяев поля.

У португальской команды отличились Мехди Тареми (дубль), Эванилсон и Стивен Эуштакиу.

«Брюгге» лидирует в группе (10 очков). Идущий вторым «Порту» отстает на один пункт.

Лига чемпионов. Группа B

5-й тур, 26 октября, 19:45. Брюгге

Брюгге (Бельгия) – Порту (Португалия) – 0:4

Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эуштакиу, 60.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Тареми, 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Эванилсон, 57 мин.

ГОЛ! 0:3 Эуштакиу, 60 мин.

ГОЛ! 0:4. Тареми, 70 мин.