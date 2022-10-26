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Лига Чемпионов
Брюгге
26.10.2022, FT 0 : 4
Порту
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 22:31 | Обновлено 26 октября 2022, 22:44
335
0

Брюгге – Порту – 0:4. Без Яремчука и Соболя. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 22:31 | Обновлено 26 октября 2022, 22:44
335
0
Брюгге – Порту – 0:4. Без Яремчука и Соболя. Видео голов и обзор матча
ФК Порту

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» потерпел поражение от «Порту» (0:4).

Украинские футболисты Роман Яремчук и Эдуард Соболь весь матч оставались в резерве у хозяев поля.

У португальской команды отличились Мехди Тареми (дубль), Эванилсон и Стивен Эуштакиу.

«Брюгге» лидирует в группе (10 очков). Идущий вторым «Порту» отстает на один пункт.

Лига чемпионов. Группа B

5-й тур, 26 октября, 19:45. Брюгге

Брюгге (Бельгия) – Порту (Португалия) – 0:4

Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эуштакиу, 60.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Тареми, 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Эванилсон, 57 мин.

ГОЛ! 0:3 Эуштакиу, 60 мин.

ГОЛ! 0:4. Тареми, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Стефен Эустакиу (Порту).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Порту).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
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Брюгге Эдуард Соболь Роман Яремчук Лига чемпионов Порту Брюгге - Порту видео голов и обзор Мехди Тареми Эванилсон Стивен Эуштакиу
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Источник Sport.ua
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