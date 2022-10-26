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Молодежные турниры
26 октября 2022, 16:00 | Обновлено 26 октября 2022, 16:09
576
2

Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА

Три гола побывало в воротах стамбульского клуба, причем два – в дебюте игры

26 октября 2022, 16:00 | Обновлено 26 октября 2022, 16:09
576
2
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Ruh TV

26 октября прошел первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 нанес сенсационное поражение турецкой команде «Галатасарай» U-19 (3:1).

Матч состоялся на стадионе спорткомплекса «Али Сами Йен» (другое название – «Тюрк Телеком Арена»).

Львовский клуб удивил турецких сверстников двумя взятиями ворот в дебюте игры. Хотя «Галатасарай» отыграл один гол, дальше Рух снова восстановил гандикап в два мяча.

Ответная игра состоится 2 ноября в польском городе Сталева Воля. Победитель противостояния попадет в плей-офф ЮЛУ.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд, 1-й матч, 26 октября, 14:00

Галатасарай U-19 (Турция) – Рух U-19 (Украина) – 1:3

Голы: Акман, 34 – Столярчук, 5, Эрдем, 8 (автогол), Добрянский, 79

Второй раунд пути представителей лиг

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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adidas777
Молодці!Тепер треба й другий крок зробити у Польщі!
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0
Жека Еленок
А как рух попал в этот турнир и что это за турнир кстати 
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-3
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