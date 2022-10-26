Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Три гола побывало в воротах стамбульского клуба, причем два – в дебюте игры
26 октября прошел первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 нанес сенсационное поражение турецкой команде «Галатасарай» U-19 (3:1).
Матч состоялся на стадионе спорткомплекса «Али Сами Йен» (другое название – «Тюрк Телеком Арена»).
Львовский клуб удивил турецких сверстников двумя взятиями ворот в дебюте игры. Хотя «Галатасарай» отыграл один гол, дальше Рух снова восстановил гандикап в два мяча.
Ответная игра состоится 2 ноября в польском городе Сталева Воля. Победитель противостояния попадет в плей-офф ЮЛУ.
🏆 Юношеская лига УЕФА
2-й раунд, 1-й матч, 26 октября, 14:00
Галатасарай U-19 (Турция) – Рух U-19 (Украина) – 1:3
Голы: Акман, 34 – Столярчук, 5, Эрдем, 8 (автогол), Добрянский, 79
Второй раунд пути представителей лиг
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Месси в возрасте 35 лет и 123 дня забил два гола и сделал две голевые передачи
На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»