Лига чемпионов27 октября 2022, 00:45 | Обновлено 27 октября 2022, 01:04
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5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
26 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов
27 октября 2022, 00:45 | Обновлено 27 октября 2022, 01:04
228
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25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
Уже определено 12 из 16 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».
Лига чемпионов 2022/23
5-й тур, 26 октября
- 19:45 Брюгге – Порту – 0:4
- 19:45 Интер – Виктория П – 4:0
- 22:00 Айнтрахт – Марсель – 2:1
- 22:00 Атлетико – Байер – 2:2
- 22:00 Аякс – Ливерпуль – 0:3
- 22:00 Барселона – Бавария – 0:3
- 22:00 Наполи – Рейнджерс – 3:0
- 22:00 Тоттенхэм – Спортинг – 1:1
Турнирные таблицы
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