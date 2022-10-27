5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала

25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Уже определено 12 из 16 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».

Лига чемпионов 2022/23

5-й тур, 26 октября

19:45 Брюгге – Порту – 0:4

– 0:4 19:45 Интер – Виктория П – 4:0

– Виктория П – 4:0 22:00 Айнтрахт – Марсель – 2:1

– Марсель – 2:1 22:00 Атлетико – Байер – 2:2

22:00 Аякс – Ливерпуль – 0:3

– 0:3 22:00 Барселона – Бавария – 0:3

– 0:3 22:00 Наполи – Рейнджерс – 3:0

– Рейнджерс – 3:0 22:00 Тоттенхэм – Спортинг – 1:1

Турнирные таблицы