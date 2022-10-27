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Лига чемпионов
27 октября 2022, 00:45 | Обновлено 27 октября 2022, 01:04
228
0

5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала

26 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов

27 октября 2022, 00:45 | Обновлено 27 октября 2022, 01:04
228
0
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
УЕФА

25 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Уже определено 12 из 16 клубов, которые пробились в плей-офф: «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Ман Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика».

Лига чемпионов 2022/23

5-й тур, 26 октября

  • 19:45 Брюгге – Порту – 0:4
  • 19:45 Интер – Виктория П – 4:0
  • 22:00 Айнтрахт – Марсель – 2:1
  • 22:00 Атлетико – Байер – 2:2
  • 22:00 Аякс – Ливерпуль – 0:3
  • 22:00 Барселона – Бавария – 0:3
  • 22:00 Наполи – Рейнджерс – 3:0
  • 22:00 Тоттенхэм – Спортинг – 1:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов статистические расклады
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Источник Sport.ua
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