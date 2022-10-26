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Лига Чемпионов
Интер Милан
26.10.2022, FT 4 : 0
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 21:38 | Обновлено 26 октября 2022, 22:06
1319
2

Интер разгромил Викторию и выбил Барселону из ЛЧ

Миланцы решили судьбу каталонцев

26 октября 2022, 21:38 | Обновлено 26 октября 2022, 22:06
1319
2
Интер разгромил Викторию и выбил Барселону из ЛЧ
УЕФА

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов миланский «Интер» на своем поле встретился с чешской «Викторией Пльзень». Матч прошел под диктовку итальянцев и завершился их убедительной победой – 4:0.

Выиграв, «Интер» набрал 10 очков и закрепился в дуэте лидеров таблицы группы С. Лидирует «Бавария», у которой 12 очков после 4 игр. «Барселона» занимает 3 место, имея 4 пункта после 4 матчей. Даже при двух победах в оставшихся поединках «блауграна» не сможет финишировать выше «Интера».

В 22:00 начнется второй матч 5-го тура в группе С, в котором встретятся «Барселона» и «Бавария».

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

Интер – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Мхитарян, 35 (1:0). Джеко, 42 (2:0). Джеко, 66 (3:0). Лукаку, 87 (4:0).

Турнирная таблица группы С

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Лига чемпионов Интер Милан Виктория Пльзень Барселона
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Источник Sport.ua
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Veter
И теперь если шо, то она обязательно попадётся Шахтёру
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Moonspell
"Міланці вирішили долю каталонців"" - в першу чергу вони вирішили свою долю в турнірі. На долю каталонців їм по цимбалах.
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