Интер Милан

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов миланский «Интер» на своем поле встретился с чешской «Викторией Пльзень». Матч прошел под диктовку итальянцев и завершился их убедительной победой – 4:0.

Выиграв, «Интер» набрал 10 очков и закрепился в дуэте лидеров таблицы группы С. Лидирует «Бавария», у которой 12 очков после 4 игр. «Барселона» занимает 3 место, имея 4 пункта после 4 матчей. Даже при двух победах в оставшихся поединках «блауграна» не сможет финишировать выше «Интера».

В 22:00 начнется второй матч 5-го тура в группе С, в котором встретятся «Барселона» и «Бавария».

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

Интер – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Мхитарян, 35 (1:0). Джеко, 42 (2:0). Джеко, 66 (3:0). Лукаку, 87 (4:0).

Турнирная таблица группы С