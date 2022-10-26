Лига Чемпионов
26.10.2022, FT 4 : 0
Лига чемпионов26 октября 2022, 21:57 | Обновлено 26 октября 2022, 22:31
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Интер – Виктория П – 4:0. Дубль Джеко, гол Мхитаряна. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов
26 октября 2022, 21:57 | Обновлено 26 октября 2022, 22:31
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Во встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов миланский «Интер» в родных стенах добился убедительной победы над чешской «Викторией Пльзень» – 4:0.
Интер – Виктория П – 4:0. Дубль Джеко, гол Мхитаряна. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Мхитарян, 35
ГОЛ! 2:0. Джеко, 42
ГОЛ! 3:0. Джеко, 66
ГОЛ! 4:0. Лукаку, 87
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
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