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Лига чемпионов
26 октября 2022, 21:57 | Обновлено 26 октября 2022, 22:31
506
0

Интер – Виктория П – 4:0. Дубль Джеко, гол Мхитаряна. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов

26 октября 2022, 21:57 | Обновлено 26 октября 2022, 22:31
506
0
Интер – Виктория П – 4:0. Дубль Джеко, гол Мхитаряна. Видео голов и обзор
УЕФА

Во встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов миланский «Интер» в родных стенах добился убедительной победы над чешской «Викторией Пльзень» – 4:0.

Интер – Виктория П – 4:0. Дубль Джеко, гол Мхитаряна. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Мхитарян, 35

ГОЛ! 2:0. Джеко, 42

ГОЛ! 3:0. Джеко, 66

ГОЛ! 4:0. Лукаку, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Интер Милан Виктория Пльзень Генрих Мхитарян Эдин Джеко Ромелу Лукаку
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Источник Sport.ua
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