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24 октября 2022, 02:28 | Обновлено 24 октября 2022, 02:58
17
0

Динамо потеряло очки, Ювентус нацелился на Мудрика, победа Ферстаппена

Главные новости за 23 октября на Sport.ua

24 октября 2022, 02:28 | Обновлено 24 октября 2022, 02:58
17
0
Динамо потеряло очки, Ювентус нацелился на Мудрика, победа Ферстаппена
ФК Динамо Киев

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 октября.

1. Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу. Команды обменялись голами в первом тайме.

2. Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию. Скауты бьянконери следили за 21-летним игроком в течение не менее двух лет.

3. Подарок для тренера. Днепр-1 дожал Металлист. Александр Кучер обыграл свой бывший клуб.

4. МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема. Звездным португальцем никто не интересуется.

5. Ферстаппен красиво выиграл Гран-при США и огорчил Хэмилтона. А Ред Булл выиграл Кубок конструкторов.

6. Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину. У владельцев «сорок» много денег, но клуб движется к успехам постепенно и без суетливых решений.

7. Поздний ответ. Рух не удержал победу над Металлистом 1925. Эдмар не проиграл в первом матче во главе харьковчан.

8. Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес. Благодаря голу Антюха луганская команда обошла конкурента в турнирной таблице.

9. Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика. Донецкий «Шахтер» провел утреннюю тренировку на базе в Винниках.

10. Мотор одержал вторую победу в немецкой Второй Бундеслиге. В игре против команды «Вольф Вюрцбург» украинская команда выиграла в 4 мяча.

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Источник Sport.ua
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