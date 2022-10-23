Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину

В августе нынешнего года главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу спросили о том, что он думает по поводу развития «Ньюкасла». Наставник «горожан», которые не смогли в третьем туре АПЛ увезти победу с «Сент-Джеймс Парк» (3:3), без раздумий заявил: «Ньюкасл» - это не проект на один или два сезона. Это нечто куда более долгосрочное».

Мнение Гвардиолы интересовало британских журналистов по той причине, что сам «Манчестер Сити» ранее выдвинулся на вершину английского футбола именно после смены собственника и прихода в руководство богатых инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов. «Ньюкасл» с прошлого года официально принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, который непосредственно связан с наследным принцем этого государства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Свой крайний трофей в истории «Ньюкасл» выигрывал в уже очень далеком 1955 году, когда «сорокам» покорился Кубок Англии. С тех пор команда, играющая на «Сент-Джеймс Парк» лишь в середине «девяностых» высоко котировалась на внутренней арене, когда дважды финишировала второй в Премьер-лиге, а в последние пару десятков лет в основном обитала в нижней части турнирной таблицы элиты, и дважды вынуждена была возвращаться туда через Чемпионшип.

Невероятное состояние Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, которое по крайне приблизительным оценкам составляет 320 миллиардов фунтов стерлингов, сделало «Ньюкасл» после смены владельца клубом с самым богатым инвестором в мировом футболе. Неудивительно, что сразу после прихода саудовского принца в стан «сорок», различные издания и журналистские колонки запестрели информацией о готовящихся топ-трансферах, необходимым для стремительного выведения команды в когорту сильнейших в АПЛ.

Нечто подобное ранее проделал «Манчестер Сити», который после смены собственников начал тратить серьезные деньги на обновление команды. Однако 14 лет назад эмиратским инвесторам «горожан» было значительно проще в короткие сроки изменить баланс сил в английском футболе. На тот момент уже обсуждалась идея о целесообразности введения финансового fair play, однако в силу он вступил лишь через три года после прихода новых владельцев в «Манчестер Сити». Это позволило «горожанам» в течение нескольких трансферных окон буквально сорить деньгами, приглашая к себе всех, кто был на это согласен.

Благодаря шальным деньгам владельцев и отсутствию прямых запретов со стороны УЕФА, «Манчестер Сити» в первые сезоны усилился такими звездами мирового футбола тех лет, как Робиньо, Карлос Тевес, Эммануэль Адебайор, Эдин Джеко, Яя Туре, Марио Балотелли, Давид Сильва, Александар Коларов и т.д. По сути, со стороны «горожан» это был лихорадочный шоппинг, нацеленный исключительно на как можно скорейший выход команды на вершину.

Спустя три года после прихода новых владельцев «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии (впервые за 42 года), а в 2012-м всего в третий раз в клубной истории и впервые в рамках Премьер-лиги стал чемпионом. Задача, поставленная эмиратскими инвесторами, была выполнена в кратчайшие сроки, после чего «горожане» продолжают пребывать в числе лучших команд АПЛ и всего европейского континента, поддерживая свой статус и реноме от сезона к сезону, но уже не выбрасывая деньги налево и направо, а предпочитая ограничиваться пресловутым «точечным усилением».

«Ньюкасл» пойти по такому пути попросту не мог. Нормы финансового fair play, согласно отчетам специалистов, позволяют «сорокам» рассчитывать на 200 миллионов фунтов в течение первых четырех трансферных окон при новых владельцах. Лишь на первый взгляд речь идет о баснословных деньгах, ведь на самом деле это не так, если вести речь о конкуренции с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Если новичок Премьер-лиги «Ноттингем Форест» только за летнее трансферное окно нынешнего года потратил почти 150 миллионов фунтов, ставя задачу по сохранению прописки в элите, то «Ньюкаслу» для успешной конкуренции с топовыми командами элиты английского футбола нужно гораздо больше, особенно если речь идет о приобретении звезд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

В сухом остатке, 200 миллион фунтов в нынешний момент может едва-едва хватить на покупку условного Килиана Мбаппе, или же на два более «экономных» трансфера вроде Антони и Каземиро. Но можно ли совершить качественный рывок вверх только лишь с одним или двумя звездными подкреплениями, да еще и в лиге уровня АПЛ? Вряд ли, тем более, что подобные решения выглядели бы, как попытка покрыть позолоченной крышей старый покосившийся деревянный сарай…

Именно поэтому новые собственники «Ньюкасла» избрали другой путь, сосредоточившись на медленном строительстве успешного проекта. По сути, это такой себе прагматичный подход со стороны миллиардеров, которые концентрируют средства и усилия на постепенных улучшениях, укладывая кирпичик за кирпичиком.

В первое трансферное окно с новыми инвесторами «Ньюкасл» потратил 90 миллионов фунтов, а самым дорогостоящим приобретением клуба стал бразильский хавбек «Лиона» Бруну Гимарайнш, обошедшийся в 38 миллионов фунтов. На тот момент этот игрок уже имел славу восходящей звезды, но не являлся признанной суперзвездой. Это была отчасти рискованная инвестиция в будущее, а не плата за настоящее, и Гимарайнш своей игрой уже доказал правильность такого подхода. В дополнение к бразильцу «сороки» все-таки усилили состав более опытными исполнителями, способными обеспечить определенный результат «здесь и сейчас», но все же не замахиваться на место в топ-4. Речь о Крисе Вуде, Дэне Берне и Киране Триппьере, чьи опыт и мастерство позволили «Ньюкаслу» положительным образом решить вопрос о сохранении прописки в АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Гимарайнш

Уже летом, решив первую промежуточную задачу, в «Ньюкасле» задумались о способах сделать следующий шаг в развитии и закрепиться среди команд верхней части турнирной таблицы. Для этого было принято решение усилить команду молодыми и перспективными исполнителями – 63 миллиона фунтов было потрачено на 22-летнего шведа Александера Исака из «Реал Сосьедада», 33 миллиона – на его ровесника нидерландца Свена Ботмана из «Лилля», а за 10 миллионов у «Бернли» был выкуплен 30-летний кипер Ник Поуп, способный в ближайшие годы еще прибавить в мастерстве и в среднесрочной перспективе закрыть для «Ньюкасла» проблемный вратарский вопрос.

Каждый из этих трансферов пока выглядит исключительно удачным решением со стороны руководства «Ньюкасла». Показательно и то, что летом «сороки» отказались от своей долгосрочной цели, которой выступал 20-летний центрфорвард «Реймса» и французской «молодежки» Уго Экитике. Причиной послужили возросшие требования по комиссии со стороны агенты футболиста, затребовавшего от «Ньюкасла» 1 миллион фунтов. Но саудиты и их футбольные советники решили не делать для клуба славу бездонной денежной бочки, и отказались от сделки, в результате чего Экитике на правах аренды перешел в «Пари Сен-Жермен», где пока не успел ничем себя проявить.

Отдельно стоит упомянуть о фигуре главного тренера. Мало кто мог подумать, что владельцы «Ньюкасла», имеющие в своем распоряжении невероятные деньги, предпочтут доверить свое футбольное детище не кому-то из знаменитых наставников современности, а тому, чья фигура долгие годы находилась в тени. В этом также проявился здоровый прагматизм, когда команду отдали на откуп достаточно молодому, но уже набравшемуся опыта, в том числе и в АПЛ с «Борнмутом», Эдди Хау. При нем «сороки», собственно, и демонстрируют тот постепенный прогресс, который пожелали видеть от команды саудиты.

Способен ли «Ньюкасл» с Хау и нынешним кадровым потенциалом замахнуться на зону Лиги чемпионов уже по итогам сезона-2022/23? Вряд ли, несмотря на то, что в стартовых 12 поединках АПЛ «сороки» проиграли лишь однажды, и ныне имеют 21 очко в активе. Для того, чтобы полноценно конкурировать с грандами Премьер-лиги «Ньюкаслу» все-таки еще не хватает двух-трех высококлассных игроков, но их подписание наверняка входит в концепцию дальнейшего развития клуба и будет осуществлено именно тогда, когда в этом будет смысл и для этого возникнет правильная возможность. Все должно делаться вовремя и максимально рационально – кажется, именно такими мотивами и руководствуются владельцы «Ньюкасла» в настоящий момент.

Возможно, через год или два придет время убрать и самого Эдди Хау, позвав на его место топового тренера калибра Зинедина Зидана или Карло Анчелотти. Но перед этим команде предстоит подняться на уровень амбиций, к которым привыкли француз и итальянец. В конце концов, речь идет именно об игре в долгую. И в этом Гвардиола абсолютно прав, когда говорит, что «Ньюкасл» - это не проект-однодневка.