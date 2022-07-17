Франция17 июля 2022, 04:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ взял в аренду форварда Реймса
Уго Экитике будет выступать в парижском клубе
17 июля 2022, 04:52 |
57
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ПСЖ арендовал у «Реймса» форварда Уго Экитике. Парижане оформили аренду 20-летнего футболиста до конца сезона 2022/2023 с правом выкупа.
На профессиональном уровне за «Реймс» Экитике дебютировал в октябре 2020 года.
Первую половину 2021 года форвард провел на правах аренды в датском «Вейле». В прошлом сезоне Экитике провел 27 матчей в составе «Реймса», забив 11 голов.
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