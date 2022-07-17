ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ взял в аренду форварда Реймса

ПСЖ арендовал у «Реймса» форварда Уго Экитике. Парижане оформили аренду 20-летнего футболиста до конца сезона 2022/2023 с правом выкупа.

На профессиональном уровне за «Реймс» Экитике дебютировал в октябре 2020 года.

Первую половину 2021 года форвард провел на правах аренды в датском «Вейле». В прошлом сезоне Экитике провел 27 матчей в составе «Реймса», забив 11 голов.