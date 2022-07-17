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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ взял в аренду форварда Реймса
Франция
17 июля 2022, 04:52 |
57
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ взял в аренду форварда Реймса

Уго Экитике будет выступать в парижском клубе

17 июля 2022, 04:52 |
57
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ взял в аренду форварда Реймса
ФК ПСЖ. Уго Экитике

ПСЖ арендовал у «Реймса» форварда Уго Экитике. Парижане оформили аренду 20-летнего футболиста до конца сезона 2022/2023 с правом выкупа.

На профессиональном уровне за «Реймс» Экитике дебютировал в октябре 2020 года.

Первую половину 2021 года форвард провел на правах аренды в датском «Вейле». В прошлом сезоне Экитике провел 27 матчей в составе «Реймса», забив 11 голов.

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ПСЖ Уго Экитике Лига 1 чемпионат Франции по футболу трансферы трансферы Лиги 1
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Источник ФК ПСЖ
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