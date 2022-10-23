МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может бесплатно покинуть клуб.

Владельцы клуба готовы пойти на это, так как футболист еще летом дал понять, что желает покинуть клуб. «МЮ» не требует платы за трансфер игрока, надеясь, что другой клуб будет готов взять на себя его контракт с 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Был интерес со стороны «Аль-Хилаля» и нескольких турецких клубов, но теперь они остыли. Другие команды не проявляют интерес к нему. В «МЮ» надеются, что удачное выступление Роналду на ЧМ-2022 поможет найти ему новую команду. Также существует вероятность аренды в январе, если удастся договориться об оплате части зарплаты Криштиану.

Ранее сестра Криштиану сравнила его с Иисусом Христом.