Сестра Роналду сравнила брата с распятым Иисусом Христом

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сравнила своего брата с распятым Иисусом Христом:

«Мой брат, мой мальчик, мой воин, тот, кто ушел из дома со слезами и болью, которую знают только близкие ему люди, тот, кто построил замок из камней. А грешники, враги, судьи, которые не построили и трети того, что он построил, — это те же камни... Они безбожны, они — камни, из которых он строил.

В Библии есть слова: «Его, преданного в вашу власть по замыслу и наставлениям Божиим, выруками язычников пригвоздили к кресту и убили», — написала Авейру на своей официальной странице в социальных сетях.

Ранее Криштиану Роналду высказался о недавнем скандале.