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Англия
22 октября 2022, 09:14 | Обновлено 22 октября 2022, 09:20
569
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Иногда вспыльчивость берет верх над нами»

Звездный португалец – о недавнем скандале

22 октября 2022, 09:14 | Обновлено 22 октября 2022, 09:20
569
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Иногда вспыльчивость берет верх над нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду высказался о скандальной ситуации, в которой оказался после матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (2:0) в 12-м туре АПЛ.

Роналду был отстранен и оштрафован из-за отказа выйти на замену, а также португалец покинул стадион до финального свистка.

«Как я всегда поступал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть уважительно по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и в последние 20 лет, играя в футбол на элитном уровне, где уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений.

Я начинал очень молодым, для меня всегда были очень важны примеры старших и опытнейших игроков. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда вспыльчивость берет верх над нами.

Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению не вариант. Этого никогда и не было. Это «Манчестер Юнайтед», и вместе мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», - сказал Роналду.

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