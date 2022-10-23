Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию

Итальянский «Ювентус» нацелился на левого вингера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Скауты бьянконери постоянно следили за 21-летним игроком в течение как минимум двух лет. И теперь считается, что он готов к переходу в большой европейский гранд. Руководство «Юве» недавно наладило контакты с агентством футболиста, чтобы попытаться завязать переговоры.

Но у «Ювентуса» много препятствий. Футболист «Шахтера» оценивается не менее чем в 35 млн евро. Кроме того, «Арсенал» под руководством Мигеля Артеты готовится выполнить финансовые требования украинского клуба. Однако и «Юве» хочет заполучить молодого и талантливого Михаила Мудрика.

На днях сообщалось об интересе к Мудрику со стороны итальянской «Ромы» и лично наставника волков» Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 5 матчей и забил 1 гол в УПЛ, также в его активе 4 поединка и 2 мяча в Лиге чемпионов.