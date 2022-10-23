Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 22:50 | Обновлено 23 октября 2022, 23:24
1344
2

Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию

Скауты бьянконери следили за 21-летним игроком в течение не менее двух лет

23 октября 2022, 22:50 | Обновлено 23 октября 2022, 23:24
1344
2
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Итальянский «Ювентус» нацелился на левого вингера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Скауты бьянконери постоянно следили за 21-летним игроком в течение как минимум двух лет. И теперь считается, что он готов к переходу в большой европейский гранд. Руководство «Юве» недавно наладило контакты с агентством футболиста, чтобы попытаться завязать переговоры.

Но у «Ювентуса» много препятствий. Футболист «Шахтера» оценивается не менее чем в 35 млн евро. Кроме того, «Арсенал» под руководством Мигеля Артеты готовится выполнить финансовые требования украинского клуба. Однако и «Юве» хочет заполучить молодого и талантливого Михаила Мудрика.

На днях сообщалось об интересе к Мудрику со стороны итальянской «Ромы» и лично наставника волков» Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 5 матчей и забил 1 гол в УПЛ, также в его активе 4 поединка и 2 мяча в Лиге чемпионов.

По теме:
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Ювентус Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Арсенал Лондон выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calciomercato
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Футбол | 23 октября 2022, 05:10 25
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле

Блогер Sport.ua – о проблемах столичного клуба, которые нарастают, как снежный ком

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Футбол | 23 октября 2022, 17:33 8
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»

Наставник оценил матч УПЛ

Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Война | 23.10.2022, 10:35
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
Футбол | 23.10.2022, 20:42
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва
Футбол | 23.10.2022, 22:29
ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва
ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
пожарщика де Лигта купили за 85 млн а за креативного молодого игрока хотят 35 отдать.
это репутация УПЛ и украинских игроков
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
21.10.2022, 19:45 4
MMA
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
23.10.2022, 03:55
Война
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
23.10.2022, 14:51 64
Футбол
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
22.10.2022, 06:23 35
Футбол
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
23.10.2022, 00:23 6
Бокс
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
21.10.2022, 21:27 1
Бокс
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
21.10.2022, 17:45
Война
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
22.10.2022, 15:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности