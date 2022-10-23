Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 20:23 | Обновлено 23 октября 2022, 20:32
839
0

Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика

Донецкий «Шахтер» провел утреннюю тренировку на базе в Винниках

23 октября 2022, 20:23 | Обновлено 23 октября 2022, 20:32
839
0
Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Донецкий «Шахтер» провел тренировку на базе в Винниках и отправился в Шотландию на матч Лиги чемпионов.

Подопечные Игора Йовичевича провели утреннюю тренировку, после чего отправились транзитом через польский Жешув в Шотландию.

Днем ранее занятие началось с силовой работы в фитнес-центре, после чего продолжилось на поле, где футболисты выполнили серию упражнений на короткий и средний пас, уделили внимание тактическим аспектам и закрепили все двусторонней игрой. По отдельной программе занимались Марьян Швед, Ефим Конопля и Олег Очеретько.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Шахтер» состоится во вторник, 25 октября, в Глазго. Встреча на стадионе «Селтик Парк» начнется в 22:00 по киевскому времени

Список 26 футболистов Шахтера, которые отправились на матч против Селтика

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Тренер Селтика назвал два фактора, необходимые для успеха в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Впереди — Селтик. Шахтер готовится к важному матчу Лиги чемпионов
Шахтер Донецк Игор Йовичевич Селтик - Шахтер Лига чемпионов тренировка заявка заявка на Лигу чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Футбол | 23 октября 2022, 14:51 61
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу

Команды обменялись голами в первом тайме

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
Футбол | 22 октября 2022, 21:53 20
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды

Валерий Кривенцов покинул харьковский клуб

МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
Футбол | 23.10.2022, 13:26
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
Поздний ответ. Рух не удержал победу над Металлистом 1925
Футбол | 23.10.2022, 16:55
Поздний ответ. Рух не удержал победу над Металлистом 1925
Поздний ответ. Рух не удержал победу над Металлистом 1925
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Война | 23.10.2022, 10:35
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
22.10.2022, 19:21 7
Футбол
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
23.10.2022, 03:55
Война
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
23.10.2022, 13:07
Футбол
Он читерил! Чисора обвинил Фьюри в жульничестве во время первого боя
Он читерил! Чисора обвинил Фьюри в жульничестве во время первого боя
21.10.2022, 22:00 1
Бокс
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
22.10.2022, 15:01 1
Футбол
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
21.10.2022, 19:45 4
MMA
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
23.10.2022, 05:10 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности