Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика

Донецкий «Шахтер» провел тренировку на базе в Винниках и отправился в Шотландию на матч Лиги чемпионов.

Подопечные Игора Йовичевича провели утреннюю тренировку, после чего отправились транзитом через польский Жешув в Шотландию.

Днем ранее занятие началось с силовой работы в фитнес-центре, после чего продолжилось на поле, где футболисты выполнили серию упражнений на короткий и средний пас, уделили внимание тактическим аспектам и закрепили все двусторонней игрой. По отдельной программе занимались Марьян Швед, Ефим Конопля и Олег Очеретько.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Шахтер» состоится во вторник, 25 октября, в Глазго. Встреча на стадионе «Селтик Парк» начнется в 22:00 по киевскому времени

Список 26 футболистов Шахтера, которые отправились на матч против Селтика