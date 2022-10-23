Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
Донецкий «Шахтер» провел утреннюю тренировку на базе в Винниках
Донецкий «Шахтер» провел тренировку на базе в Винниках и отправился в Шотландию на матч Лиги чемпионов.
Подопечные Игора Йовичевича провели утреннюю тренировку, после чего отправились транзитом через польский Жешув в Шотландию.
Днем ранее занятие началось с силовой работы в фитнес-центре, после чего продолжилось на поле, где футболисты выполнили серию упражнений на короткий и средний пас, уделили внимание тактическим аспектам и закрепили все двусторонней игрой. По отдельной программе занимались Марьян Швед, Ефим Конопля и Олег Очеретько.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Шахтер» состоится во вторник, 25 октября, в Глазго. Встреча на стадионе «Селтик Парк» начнется в 22:00 по киевскому времени
Список 26 футболистов Шахтера, которые отправились на матч против Селтика
⚒ Вибір Йовічевіча. Список гравців, які вирушили до Глазго на матч із «Селтіком».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2022
📅 25 жовтня ⏰ 22:00 ⭐️ @ChampionsLeague #Shakhtar #UCL #СелтікШахтар pic.twitter.com/lKm8oBvbk6
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