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21 октября 2022, 03:30 | Обновлено 21 октября 2022, 03:45
579
0

Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал

Главные новости за 20 октября на Sport.ua

21 октября 2022, 03:30 | Обновлено 21 октября 2022, 03:45
579
0
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 октября.

1. Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную. Сборная Ирана на жеребьевке попала в группу с Англией, Уэльсом и США.

2. Арсенал без Зинченко гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Команда на своем поле обыграла ПСВ.

3. Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом. Левандовски оформил дубль, еще один гол забил Ансу Фати.

4. Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023. В третьем туре Украина сыграет решающий матч группы с командой Польши.

5. Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить. Собрание клубов состоится 27 октября.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард покинул пост главного тренера Астон Виллы. Клуб объявил об отставке.

7. Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен. Поединок в субботу не состоится.

8. Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед. В матче со «шпорами» Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных.

9. Стрельба. Коростылева и Городинец завоевали золото ЧМ в паре. Очередная медаль для сборной Украины.

10. Источник: матчи УПЛ снова разрешили проводить в Киеве. Футбол снова вернется в столицу.

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Источник Sport.ua
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