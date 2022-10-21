Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Главные новости за 20 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 октября.
1. Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную. Сборная Ирана на жеребьевке попала в группу с Англией, Уэльсом и США.
2. Арсенал без Зинченко гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Команда на своем поле обыграла ПСВ.
3. Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом. Левандовски оформил дубль, еще один гол забил Ансу Фати.
4. Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023. В третьем туре Украина сыграет решающий матч группы с командой Польши.
5. Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить. Собрание клубов состоится 27 октября.
6. ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард покинул пост главного тренера Астон Виллы. Клуб объявил об отставке.
7. Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен. Поединок в субботу не состоится.
8. Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед. В матче со «шпорами» Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных.
9. Стрельба. Коростылева и Городинец завоевали золото ЧМ в паре. Очередная медаль для сборной Украины.
10. Источник: матчи УПЛ снова разрешили проводить в Киеве. Футбол снова вернется в столицу.
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