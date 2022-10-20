Арсенал без Зинченко гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

«Арсенал» провел перенесенный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, что вывело лондонцев в плей-офф.

Украинец Алексанр Зинченко из-за травмы пропустил матч.

Лига Европы, группа A

Арсенал - ПСВ 1:0

Гол: Джака, 71

Арсенал: Тернер, Томиясу (Уайт, 76), Холдинг, Габриэл, Тирни, Локонга (Парти, 67), Джака, Нкетиа, Виейра (Эдегор, 67), Сака (Нельсон, 85), Жезус (Мартинелли, 76)

ПСВ: Бенитес, Мвене, Силва, Обиспо, Макс (Тезе, 65), Гутьеррес, Сангаре, Вирман (де Йонг, 77), Симонс (Ледесма, 90), Гакпо, Тиль (Мадуэке, 65)

1. Арсенал - 12

2. ПСВ - 7

3. Буде-Глимт - 4

4. Цюрих - 0