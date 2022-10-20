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Лига Европы
Арсенал
20.10.2022, FT 1 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига Европы
20 октября 2022, 21:53 | Обновлено 20 октября 2022, 22:49
1052
1

Арсенал без Зинченко гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

Команда на своем поле обыграла ПСВ

20 октября 2022, 21:53 | Обновлено 20 октября 2022, 22:49
1052
1
Арсенал без Зинченко гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» провел перенесенный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, что вывело лондонцев в плей-офф.

Украинец Алексанр Зинченко из-за травмы пропустил матч.

Лига Европы, группа A

Арсенал - ПСВ 1:0
Гол: Джака, 71

Арсенал: Тернер, Томиясу (Уайт, 76), Холдинг, Габриэл, Тирни, Локонга (Парти, 67), Джака, Нкетиа, Виейра (Эдегор, 67), Сака (Нельсон, 85), Жезус (Мартинелли, 76)

ПСВ: Бенитес, Мвене, Силва, Обиспо, Макс (Тезе, 65), Гутьеррес, Сангаре, Вирман (де Йонг, 77), Симонс (Ледесма, 90), Гакпо, Тиль (Мадуэке, 65)

1. Арсенал - 12
2. ПСВ - 7
3. Буде-Глимт - 4
4. Цюрих - 0

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Источник Sport.ua
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Veter
Шурика даже  на трибуне не показали.
А команда играла  с настроем что всё равно забьют когда нибудь.
Ну вот на албанца скинули и банка без вариантов. Филипс вообще шансов не имел.
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