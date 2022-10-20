В перенесенном матче 2-го тура Лиги Европы «Арсенал» дома обыграл ПСВ со счетом 1:0.

Единственный гол для «канониров» на 71-й минуте забил Гранит Джака.

Матч был назначен на 15 сентября, но затем перенесена из-за траура по королеве Великобритании Елизавете II.

«Арсенал» набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. ПСВ занимает 2 место (7 очков).

Лига Европы. Группа A

2-й тур, 20 октября

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0

Гол: Джака, 71.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Джака, 71 мин