Арсенал – ПСВ – 1:0. Канониры – в плей-офф ЛЕ. Видео гола и обзор матча.
Смотрите видеообзор перенесенного матча 2-го тура Лиги Европы
В перенесенном матче 2-го тура Лиги Европы «Арсенал» дома обыграл ПСВ со счетом 1:0.
Единственный гол для «канониров» на 71-й минуте забил Гранит Джака.
Матч был назначен на 15 сентября, но затем перенесена из-за траура по королеве Великобритании Елизавете II.
«Арсенал» набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. ПСВ занимает 2 место (7 очков).
Лига Европы. Группа A
2-й тур, 20 октября
Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0
Гол: Джака, 71.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Джака, 71 мин
События матча
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