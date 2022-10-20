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Лига Европы
Арсенал
20.10.2022, FT 1 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига Европы
20 октября 2022, 22:35 | Обновлено 20 октября 2022, 22:54
56
0

Арсенал – ПСВ – 1:0. Канониры – в плей-офф ЛЕ. Видео гола и обзор матча.

Смотрите видеообзор перенесенного матча 2-го тура Лиги Европы

20 октября 2022, 22:35 | Обновлено 20 октября 2022, 22:54
56
0
Арсенал – ПСВ – 1:0. Канониры – в плей-офф ЛЕ. Видео гола и обзор матча.
ФК Арсенал

В перенесенном матче 2-го тура Лиги Европы «Арсенал» дома обыграл ПСВ со счетом 1:0.

Единственный гол для «канониров» на 71-й минуте забил Гранит Джака.

Матч был назначен на 15 сентября, но затем перенесена из-за траура по королеве Великобритании Елизавете II.

«Арсенал» набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. ПСВ занимает 2 место (7 очков).

Лига Европы. Группа A

2-й тур, 20 октября

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0

Гол: Джака, 71.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Джака, 71 мин

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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