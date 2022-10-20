В четверг, 20 октября, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч второго тура Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют лондонский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Стартовый свисток испанского рефери Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса из Санта-Крус-де-Тенерифе прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Арсенал



Смерть Королевы Великобритании является событием достаточно незаурядным, поэтому реакция на это трагическое событие со стороны организаторов различных футбольных турниров получилась довольно неоднозначной. Переносы матчей посыпались на головы командам и их болельщикам со всех сторон, и в конечном итоге привели к еще большему усложнению и без того непростого календаря перед главным событием года в планетарном масштабе – чемпионата мира-2022 в Катаре. Коснулись изменения в графике и лондонский «Арсенал», который на старте новой кампании взял на удивление бодрый темп.

Лидер английской Премьер-лиги, однако уже успевший потерять статус неуязвимого, выступает лишь во втором по значимости клубном турнире Старого Света – такое необычное сочетание действительно можно увидеть, если учесть, что этот самый фаворит чемпионской гонки несколько сезонов кряду потратил на обретение хотя бы подобия былых кондиций. Однако нет поводов критиковать коллектив Микеля Артеты и персональный объем работы, который берет на себя испанский специалист. Хотя бы потому, что его команда продолжает добиваться успехов на всех фронтах. В том числе, и в Лиге Европы, где за три предыдущих матча она уже успела отгрузить конкурентам шесть мячей, выиграла три игры из трех, и при этом пропустила лишь однажды.

ПСВ



Было бы намного больше определенности в группе с участием «канониров», где кроме них и нидерландского ПСВ присутствуют также норвежский «Буде/Глимт» и швейцарский «Цюрих», если бы матч второго тура был бы сыгран в надлежащие сроки. Однако теперь нас ждет фактически битва в формате двухматчевых противостояний раунда плей-офф за первое место в группе, которые будет разделять всего одна календарная неделя. «Красно-белые» и «канониры» при этом сделали все от себя зависящее, чтобы остальные соперники были статистами на этом футбольном празднике, хотя нидерландский коллектив все еще рискует оказаться настигнутым «Глимтом», если проиграет в предстоящей игре.

Как и у «Арсенала», за плечами футболистов Руда ван Нистелроя есть выдающиеся серии побед на старте нового сезона, пусть и не настолько уверенные, как у английских соперников. ПСВ, разумеется, находится немногим ниже в табеле о рангах, чем амстердамский «Аякс», однако одно очко разницы после десяти сыгранных туров не дает совершенно никаких поводов для прогнозов по поводу дальнейшей чемпионской гонки. Между матчами против «Арсенала» «крестьянам» предстоит сыграть против «Гронингена» на выезде, тогда как соперники в день матча Лиги Европы должны были играть против «Манчестер Сити», а придется теперь отправляться в гости к «Саутгемптону».

Ориентировочные составы



«Арсенал»: Тернер – Тирни, Габриэль, Холдинг, Вайт – Партей, Джака – Нельсон, Виейра, Сака – Нкетиа.

ПСВ: Бенитес – Макс, Обиспо, Рамальо, Мвене – Гутьеррес, Сангаре – Гакпо, Веерман, Симонс – Тиль.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Арсенал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80 по линии Parimatch.

20 октября, четверг