Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Это наш первый шаг»
Лига Европы
Арсенал
20.10.2022, FT 1 : 0
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 октября 2022, 10:50 | Обновлено 21 октября 2022, 11:02
285
0

Микель АРТЕТА: «Это наш первый шаг»

Наставник «Арсенала» – о досрочном выходе команды в плей-офф Лиги Европы

21 октября 2022, 10:50 | Обновлено 21 октября 2022, 11:02
285
0
Микель АРТЕТА: «Это наш первый шаг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку победе подопечных над ПСВ в отложенном матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы (2:0), которая позволила «канонирам» досрочно оформить выход в нокаут-стадию турнира.

«Мы уже сегодня квалифицировались в следующий раунд. Это наш первый шаг. Очень рады, что добились нужного результата, и теперь наша следующая задача – финишировать в группе на первом месте. В целом, я доволен выступлением команды.

Ребята показали хорошую игру с ПСВ. Было несколько действительно сильных отрезков, в которых мы явно доминировали. Однако нам немного не хватило чего-то в последней трети, в завершающих действиях, особенно в части работы в штрафной соперника. Нужно больше бить по воротам и больше забивать», – признался Артета.

В турнирной таблице квартета A «Арсенал» занимает 1 место, имея 12 очков после 4 матчей. Вторым идет ПСВ с 7 очками, далее следуют «Буде-Глимт» (4 пункта) и «Цюрих» (0 баллов).

По теме:
Женская Лига чемпионов. Сыграны матчи 1-го тура. Результаты, таблицы
Арсенал – ПСВ – 1:0. Канониры – в плей-офф ЛЕ. Видео гола и обзор матча.
Арсенал без Зинченко гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы
Микель Артета Лига Европы Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус
Футбол | 21 октября 2022, 10:36 0
ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
MMA | 21 октября 2022, 07:32 1
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике

Украинская спортсменка похвасталась шикарной растяжкой

Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Футбол | 20.10.2022, 13:30
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Футбол | 20.10.2022, 12:36
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Футбол | 20.10.2022, 18:00
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
20.10.2022, 12:12 5
Бокс
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
19.10.2022, 17:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
20.10.2022, 20:11 16
Футбол
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
20.10.2022, 03:41 13
Футбол
Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских
Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских
19.10.2022, 14:26 5
Теннис
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
21.10.2022, 06:30 33
Футбол
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
20.10.2022, 13:53 1
Бокс
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
20.10.2022, 21:35 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности