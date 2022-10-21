Микель АРТЕТА: «Это наш первый шаг»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку победе подопечных над ПСВ в отложенном матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы (2:0), которая позволила «канонирам» досрочно оформить выход в нокаут-стадию турнира.

«Мы уже сегодня квалифицировались в следующий раунд. Это наш первый шаг. Очень рады, что добились нужного результата, и теперь наша следующая задача – финишировать в группе на первом месте. В целом, я доволен выступлением команды.

Ребята показали хорошую игру с ПСВ. Было несколько действительно сильных отрезков, в которых мы явно доминировали. Однако нам немного не хватило чего-то в последней трети, в завершающих действиях, особенно в части работы в штрафной соперника. Нужно больше бить по воротам и больше забивать», – признался Артета.

В турнирной таблице квартета A «Арсенал» занимает 1 место, имея 12 очков после 4 матчей. Вторым идет ПСВ с 7 очками, далее следуют «Буде-Глимт» (4 пункта) и «Цюрих» (0 баллов).