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  4. Источник: матчи УПЛ снова разрешили проводить в Киеве
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 17:36 |
524
0

Источник: матчи УПЛ снова разрешили проводить в Киеве

Футбол снова вернется в столицу

20 октября 2022, 17:36 |
524
0
Источник: матчи УПЛ снова разрешили проводить в Киеве
ФК Шахтер Донецк

УПЛ снова получила разрешение на проведение матчей чемпионата Украины в Киеве. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее матчи в Киеве проводить запретили в связи с усилением воздушной угрозы для столицы Украины. Из-за этого был перенесен матч «Динамо» Киев – «Металлист», который долен был состояться сегодня, 20 октября.

В девятом туре УПЛ «Динамо» в воскресенье, 23 октября примет «Ворсклу». Место проведения матча пока что не известно. Ранее сообщалось о том, что был перенесен матч «Минай» – «Шахтер».

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев российско-украинская война Киев
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Источник Трибуна
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