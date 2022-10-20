Источник: матчи УПЛ снова разрешили проводить в Киеве
Футбол снова вернется в столицу
УПЛ снова получила разрешение на проведение матчей чемпионата Украины в Киеве. Об этом сообщает Tribuna.com.
Ранее матчи в Киеве проводить запретили в связи с усилением воздушной угрозы для столицы Украины. Из-за этого был перенесен матч «Динамо» Киев – «Металлист», который долен был состояться сегодня, 20 октября.
В девятом туре УПЛ «Динамо» в воскресенье, 23 октября примет «Ворсклу». Место проведения матча пока что не известно. Ранее сообщалось о том, что был перенесен матч «Минай» – «Шахтер».
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