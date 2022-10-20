Украина. Премьер лига20 октября 2022, 17:16 | Обновлено 20 октября 2022, 17:22
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18
Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен
Поединок в субботу не состоится
20 октября 2022, 17:16 | Обновлено 20 октября 2022, 17:22
1326
18
В субботу, 22 октября должен был пройти матч девятого тура УПЛ «Минай» - «Шахтер». Однако в запланированные сроки матч не состоится – он был перенесен на более позднюю дату.
По информации UA-Football, поединок был перенесен по просьбе «Шахтера». Просьба эта была связана с интенсивным графиком команды Игора Йовичевича. «Минай» с просьбой «Шахтера» согласился.
Во вторник, 25 октября «Шахтер» ждет матч пятого тура Лиги чемпионов против «Селтика».
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Перенос по просьбе шахты из-за интенсивности календаря, а ДК просил перенос по другой причине? Вот такими методами шахта сколько уже раз была "чемпионом". Жульё.
Минаю и Львову нужно быть готовыми к тому, что переигрывать с ними никто ничего не будет, если матч назначат в отрезке ноябрь- март, то Шахтер, сославшись на качество газона просто получит очередные, дежурные, кабинетные победы .( Львов еще и принимающей стороной сделают)
С Минаем вполне можно было отыграть полуосновой. С Петряком на фланге, Юрасиком и Назариной в центре и с Кривцовым в центре защиты.
А в случае, если что-то пойдет не так, выпустить уже Мудрика, Судакова и, возможно, Степаненко.
Странно, Назарина ж только в чемпионате играть и может. Джурасеку и Крыськиву где-то время тоже давать надо. Минай перед ЛЧ - идеальное время.
Ну, тренерскому штабу виднее.
Динамо посеред тижня не грало. Вважає, що не має сил грати на вихідних - нехай також звернеться до суперника за переносом