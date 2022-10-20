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Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 17:16 | Обновлено 20 октября 2022, 17:22
1326
18

Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен

Поединок в субботу не состоится

20 октября 2022, 17:16 | Обновлено 20 октября 2022, 17:22
1326
18
Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен
ФК Шахтер

В субботу, 22 октября должен был пройти матч девятого тура УПЛ «Минай» - «Шахтер». Однако в запланированные сроки матч не состоится – он был перенесен на более позднюю дату.

По информации UA-Football, поединок был перенесен по просьбе «Шахтера». Просьба эта была связана с интенсивным графиком команды Игора Йовичевича. «Минай» с просьбой «Шахтера» согласился.

Во вторник, 25 октября «Шахтер» ждет матч пятого тура Лиги чемпионов против «Селтика».

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Источник UA-Football
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Комментарии 18
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Aleks04
Поки Дніпро жує соплі, кроти переносять матчі. І правильно роблять. Це їм дуже допоможе в гонці за перше місце. Загалом не розумію, що в голові у "зубра" Краснікова. Своїм совковим мисленням Кучер та Красніков таки доб'ють лідерів клубу...
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+4
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nicksaf
Ну и что? Ведь об том, что шахте можно переносить, ДК нельзя разве не было сказано. Всё у нас всё  под одну команду. В федерации власть у шахты, вот поэтому так и происходит.
Перенос по просьбе шахты из-за интенсивности календаря, а ДК просил перенос по другой причине? Вот такими методами шахта сколько уже раз была "чемпионом". Жульё.
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+3
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Алексей Петров
Помню, когда Динамо Лобановского играло в ЛС, им переносили вообще все матчи 
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+2
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FunnyCat_____
клуб лицемер и его ручное ффу пробивают дно за дном. 
Минаю и Львову нужно быть готовыми к тому, что переигрывать с ними никто ничего не будет, если матч назначат в отрезке ноябрь- март, то Шахтер, сославшись на качество газона просто получит очередные, дежурные, кабинетные победы .( Львов еще и принимающей стороной сделают)
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+2
Dreifus
Не понимаю.
С Минаем вполне можно было отыграть полуосновой. С Петряком на фланге, Юрасиком и Назариной в центре и с Кривцовым в центре защиты.
А в случае, если что-то пойдет не так, выпустить уже Мудрика, Судакова и, возможно, Степаненко.
Странно, Назарина ж только в чемпионате играть и может. Джурасеку и Крыськиву где-то время тоже давать надо. Минай перед ЛЧ - идеальное время.
Ну, тренерскому штабу виднее.
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0
IgorDK
О такої, що тепер скажуть кротячі вболівальники  
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0
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IgorDK
крот втомився
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0
AK.228
Налітай 
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-1
4inga4gyk
Матч Миная с Шахтёром перенесли,а диванные глоры динамки слезу пустили)Плаксы .
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-3
Роман
В чому проблема? Один клуб звернувся, інший погодився. І так це Ліга чемпіонів та Шахтар має шанси на вихід до наступного раунду.
Динамо посеред тижня не грало. Вважає, що не має сил грати на вихідних - нехай також звернеться до суперника за переносом
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-4
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