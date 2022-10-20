Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен

В субботу, 22 октября должен был пройти матч девятого тура УПЛ «Минай» - «Шахтер». Однако в запланированные сроки матч не состоится – он был перенесен на более позднюю дату.

По информации UA-Football, поединок был перенесен по просьбе «Шахтера». Просьба эта была связана с интенсивным графиком команды Игора Йовичевича. «Минай» с просьбой «Шахтера» согласился.

Во вторник, 25 октября «Шахтер» ждет матч пятого тура Лиги чемпионов против «Селтика».