Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить

Два ведущих дивизиона чемпионата Испании, Ла Лига, и Сегунда, стоят перед угрозой приостановления чемпионата на неопределенный срок. Об этом сообщают испанские СМИ.

Причина в том, что руководство большинства клубов недовольно новым законом о спорте в стране. Он допускает возможность участия команд в Ла Лиге и в европейской Суперлиге. Против этого закона выступают 39 из 42 клубов Ла Лиги и Сегунды – за исключением «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Мадрид.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил собрание клубов Ла Лиги на 27 октября. Приостановление сезона может быть объявлено с 28 октября.

Напомним, вчера новый генеральной директор Суперлиги назвал новую возможную дату запуска турнира.