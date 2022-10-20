Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Собрание клубов состоится 27 октября
Два ведущих дивизиона чемпионата Испании, Ла Лига, и Сегунда, стоят перед угрозой приостановления чемпионата на неопределенный срок. Об этом сообщают испанские СМИ.
Причина в том, что руководство большинства клубов недовольно новым законом о спорте в стране. Он допускает возможность участия команд в Ла Лиге и в европейской Суперлиге. Против этого закона выступают 39 из 42 клубов Ла Лиги и Сегунды – за исключением «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Мадрид.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил собрание клубов Ла Лиги на 27 октября. Приостановление сезона может быть объявлено с 28 октября.
Напомним, вчера новый генеральной директор Суперлиги назвал новую возможную дату запуска турнира.
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