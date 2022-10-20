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Испания
20 октября 2022, 18:00 | Обновлено 20 октября 2022, 18:29
8247
5

Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить

Собрание клубов состоится 27 октября

20 октября 2022, 18:00 | Обновлено 20 октября 2022, 18:29
8247
5
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Getty Images/Global Images Ukraine

Два ведущих дивизиона чемпионата Испании, Ла Лига, и Сегунда, стоят перед угрозой приостановления чемпионата на неопределенный срок. Об этом сообщают испанские СМИ.

Причина в том, что руководство большинства клубов недовольно новым законом о спорте в стране. Он допускает возможность участия команд в Ла Лиге и в европейской Суперлиге. Против этого закона выступают 39 из 42 клубов Ла Лиги и Сегунды – за исключением «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Мадрид.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил собрание клубов Ла Лиги на 27 октября. Приостановление сезона может быть объявлено с 28 октября.

Напомним, вчера новый генеральной директор Суперлиги назвал новую возможную дату запуска турнира.

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Источник El Mundo
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Комментарии 5
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Олег Мандрівник
Сцуко, нам бы их проблемы
Хоть и стреляют, но УПЛ, хоть и со скрипом, но продолжается
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+2
Gargantua
богатые не хотят делиться с бедными
старо как мир
это то же что у нас произошло с телепулом
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0
ass36
А как же этот закон касается команд которые борются за выживание, команд много а партия  одна. 
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0
Andrey_1992
я категорично проти цього турніру, збережіть класичні єврокубки, ні до чого ці експерименти, багаті клуби тільки наживатися будуть, ніякого спортивного інтересу
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0
zelc006
Сепаратизм, чистої хвилі!
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-1
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