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Чемпионат Испании
Барселона
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Испания
20 октября 2022, 23:59 | Обновлено 21 октября 2022, 00:24
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Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом

Левандовски оформил дубль, еще один гол забил Ансу Фати

20 октября 2022, 23:59 | Обновлено 21 октября 2022, 00:24
260
0
Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Вильярреал» со счетом 3:0.

У каталонцев дублем отметился лидер атаки Роберт Левандовски, еще один гол забил Ансу Фати.

«Барселона» набрала 25 очков и занимает 2-е место, отставая от «Реала» на 3 очка. «Вильярреал» находится на 8-й позиции (15 очков).

Лига 1. 10-й тур

Барселона – Вильярреал – 3:0

Голы: Левандовски, 31, 35, Фати, 38

ГОЛ! 1:0. Левандовски, 31 мин.

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 35 мин.

ГОЛ! 3:0. Ансу Фати, 38 мин.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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