Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом
Левандовски оформил дубль, еще один гол забил Ансу Фати
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Вильярреал» со счетом 3:0.
У каталонцев дублем отметился лидер атаки Роберт Левандовски, еще один гол забил Ансу Фати.
«Барселона» набрала 25 очков и занимает 2-е место, отставая от «Реала» на 3 очка. «Вильярреал» находится на 8-й позиции (15 очков).
Лига 1. 10-й тур
Барселона – Вильярреал – 3:0
Голы: Левандовски, 31, 35, Фати, 38
ГОЛ! 1:0. Левандовски, 31 мин.
ГОЛ! 2:0. Левандовски, 35 мин.
ГОЛ! 3:0. Ансу Фати, 38 мин.
События матча
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