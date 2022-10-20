Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Вильярреал» со счетом 3:0.

У каталонцев дублем отметился лидер атаки Роберт Левандовски, еще один гол забил Ансу Фати.

«Барселона» набрала 25 очков и занимает 2-е место, отставая от «Реала» на 3 очка. «Вильярреал» находится на 8-й позиции (15 очков).

Лига 1. 10-й тур

Барселона – Вильярреал – 3:0

Голы: Левандовски, 31, 35, Фати, 38

ГОЛ! 1:0. Левандовски, 31 мин.

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 35 мин.

ГОЛ! 3:0. Ансу Фати, 38 мин.