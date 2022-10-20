В четверг, 20 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Барселона

Год назад «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в нынешней кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. После девяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «сливочных» на три очка. А все из-за поражения (1:3) в Эль-Класико на прошлой неделе.

Вильярреал

«Желтая субмарина» в прошлом сезоне все силы бросила на то, чтобы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. И подопечным Унаи Эмери удалось стать полуфиналистами престижнейшего клубного турнира. На последнем «блок-посте» перед финалом их остановил грозный английский «Ливерпуль».

А вот в чемпионате Испании «Вильярреал» финишировал лишь на седьмой строчке турнирной таблицы, забрав последнюю путевку в третий по рангу еврокубок. В новом сезоне Ла Лиги клуб стартовал также не очень удачно, набрав 15 очков в 9 сыгранных поединках. С ними «Вильярреал» занимает седьмое место, отставая от единоличного лидера, мадридского «Реала», на 10 баллов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Гарсия, Кунде, Роберто, Бускетс, де Йонг, Педри, Левандовски, Диас, Дембеле.

«Вильярреал»: Рульи – Педраса, Торрес, Альбиоль, Манди, Парехо, Пино, Морланес, Баэна, Джэксон, Данжума.

20 октября, четверг