20.10.2022, FT 3 : 0
Испания21 октября 2022, 03:21 | Обновлено 21 октября 2022, 03:58
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Барселона – Вильярреал – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
21 октября 2022, 03:21 | Обновлено 21 октября 2022, 03:58
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В матче 10-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле разгромила «Вильярреал» со счетом 3:0.
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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