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Барселона
20.10.2022, FT 3 : 0
Вильярреал
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Испания
21 октября 2022, 03:21 | Обновлено 21 октября 2022, 03:58
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0

Барселона – Вильярреал – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

21 октября 2022, 03:21 | Обновлено 21 октября 2022, 03:58
61
0
Барселона – Вильярреал – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле разгромила «Вильярреал» со счетом 3:0.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник MEGOGO
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