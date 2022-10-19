Молодежка узнала соперников, матч Динамо перенесен, Костюк проиграла

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 октября.

1. Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21. 18 октября в румынском Бухаресте состоялась церемония жеребьевки.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен. Команды в четверг, 20 октября, не встретятся.

3. Сразу два удаления. Кривбасс без шансов уступил Александрии. Коллектив Юрия Вернидуба еще ни разу не побеждал в новом сезоне.

4. Без вопросов. Заря убедительно разобралась с Черноморцем. Луганчане отпраздновали крупную победу.

5. Первая лига. Победы Полесья и Оболони, подвиг Горняка-Спорт в меньшинстве. Обзор 8-го тура Первой лиги.

6. Снова сыграет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на матч с Эльче. Возвращение бельгийского вратаря откладывается.

7. Гол Кочергина на 90+5 минуте принес победу Ракуву в матче Кубка Польши. «Ракув» одержал победу над «Заглембе» Сосновец и вышел в 1/8 финала.

8. Карим Бензема: верь, заткнись и работай. Три орешка для французской золушки.

9. ВИДЕО. Незабитый пенальти на 90+12 мин. Севилья и Валенсия выдали драму.

10. Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике. Марте никак не удается выиграть у соперницы из первой десятки мирового рейтинга