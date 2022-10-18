Карим Бензема: верь, заткнись и работай

Можно долго спорить по поводу того, правильно или нет поступили боссы «Франс Футбола», решив определять лучшего футболиста Европы на основании сезона, а не календарного года. Но вот спорить с тем, заслужил или нет Карим Бензема в 2022-м «Золотой мяч», бесполезно. Заслужил. Вне всяких сомнений.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов прошлого сезона (15 мячей в 12 поединках), обладатель Кубка чемпионов (в пятый раз в карьере), лучший бомбардир чемпионата Испании (27 мячей), чемпион Испании, победитель Лиги наций. Это достижения 34-летнего француза за прошлый сезон. Похвастаться чем-то подобным не может никто из оппонентов Карима. Более того, даже рядом «стать» некому. Награда действительно нашла своего героя.

Единственный аргумент, который мог быть интерпретирован не в пользу Бензема – грядущий чемпионат мира. Если бы Мундиаль-2022 состоялся в привычные для всех нас сроки, то есть летом, а не осенью-зимой, и Франция не защитила свой титул, были бы веские основания говорить о новом герое. Если бы таковой там был.

Но мировой форум состоится в конце года. И его главное действующее лицо – герой, бомбардир, лидер – обязательно получит не только свою порцию комплиментов, но и плацдарм для победы в «Золотом мяче»-2023.

Но о если бы да кабы поговорим в следующий раз. В этот раз можем просто констатировать: реальных конкурентов у Бензема в борьбе за самый громкий индивидуальный трофей в мировом футболе не было.

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История Карима Бензема – это история гадкого утенка, превратившегося в прекрасного лебедя. Но о хэппи-энде мы можем говорить лишь сейчас, на склоне его футбольной карьеры – все-таки мужчине уже почти 35-ть (стукнет в декабре).

А до того Карим был кем угодно, только не лебедем. Скорее просто гадким. И не всегда утенком. И это не игра слов. Вспомните, хотя бы, печальную историю с шантажом Вальбуэна, из-за которой Карима надолго отстранили от сборной Франции. Настолько надолго, что он так и не стал чемпионом мира в 2018-м. Хотя на тот момент и являлся лучшим французским форвардом. Взамен – год тюрьмы условно и штраф.

Мне кажется, этот недостойный эпизод из жизни лучшего футболиста Европы 2022 года тоже не нужно забывать, выбрасывать или переписывать. Потому что он такой же, как и все мы – простой человек, со своими грехами и ошибками. Не нам его судить. Но нам его возвеличивать. Так уж получается.

Ведь, если говорить о Бензема-футболисте, тем более за последний по счету сезон, то без серьезных эпитетов не отделаться. Он действительно был лучшим из лучших, о чем вскользь (статистически) было сказано выше.

И в данном контексте, то бишь рассуждая о всей длинной карьере одного из лучших футболистов в истории Франции (и это не просто пустые слова: никто до Бензема из французов не становился лучшим бомбардиром сезона в ЛЧ, никто до него не был лучшим снайпером Примеры; да и вообще он забил уже больше, чем непревзойденный Анри: 431 гол Карима против 411 у Тьерри) очень уместно напомнить его грустную историю, у которой получился счастливый конец. То бишь, о вышеупомянутом превращении утенка в лебедя.

Наверняка многие наши читатели ее знают. Но я напомню. Как раз тут не будет лишним снова пустить слезу. И умилиться стойкости воина. Потому что ложка дорога к обеду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (в центре), его мать Малика Бензема и Зинедин Зидан

Так вот, наш герой, точнее его семья, в «прошлой жизни», как теперь сказали бы, эмигрировала из далекой и забитой алжирской деревни в пригороды Лиона. Карим, шестой из десяти детей Хафиза и Малики Бензема, родился уже во Франции. Там, в серых и депрессивных лионских «фавелах», и прошло детство и отрочество будущего победителя «Золотого мяча».

Карим с младых ногтей не выделялся ни кротким нравом, ни покладистым характером. В школе у него явно не получалось. Ни с учебой, ни с дисциплиной. Единственным подходящим занятием для задиристого пацана был футбол. Благо, что несмотря на откровенную бедность, многодетная семья могла себе позволить исправно покупать Кариму новые бутсы.

Хафиз Бензема очень рано разглядел в своем сыне задатки будущего футболиста. Хотя, по признанию самого Карима, определяющую роль в его становлении сделала мама. Малика иногда даже ставала в ворота, чтобы ее отпрыск отрабатывал дальние удары и штрафные. Именно мама настояла на том, чтобы Карима взяли в футбольную академию «Лиона». Именно Малика убедила его в том, что нужно перетерпеть и ждать своего шанса, когда ее сын в 15 лет решил бросить футбольное ремесло.

Убеждения матери не прошли даром. Угрюмый и молчаливый Карим решил остаться в академии «Лиона». И чуть позже попал в хорошие тренерские руки – Армана Гарридо, который и сделал из неотесанного пацана будущую футбольную звезду.

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Ну, а дальше – все, как на ладони. Карим попал в основную команду «Лиона». И быстро стал одним из ее лидеров. Затем был переход в «Реал». Так сбылась одна из трех его детских грез.

В «Мадриде» француз запрягал долго, но затем быстро поехал. Долгое время он был парнем на подхвате, на замене. Был подносчиком «снарядов» для Роналду. И лишь после того, как великий португалец покинул «Сантьяго Бернабеу», футбольному мира явился новый Бензема. В образе не столько «ложной девятки», а лидера, бомбардира и просто лучшего игрока «Реала».

Вторая детская мечта Карима – построить новый просторный дом для своей мамы, - сбылась давно. Еще до его перехода в «Мадрид».

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

И вот в 2022-м сбылась последняя. И, наверное, самая главная – Бензема стал обладателем «Золотого мяча». По его словам, то, что эта мечта сбудется, верила лишь его мама. Ну и он сам, время от времени. Хотя именно Малика не давала сыну расслабиться, опустить руки и сдаться.

Поэтому «Золотой мяч» Карима Бензема – это еще и история о вере. О семье. О простой, на первый взгляд, не видимой со стороны работе, которая обязательно принесет свои плоды. Даже если ты трижды не гений, но мастер своего дела. Просто верь, делай, молчи и надейся.

И, безусловно, главное в этой истории следующее: верьте своим мамам.