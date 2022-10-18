Первая лига. Победы Полесья и Оболони, подвиг Горняка-Спорт в меньшинстве

14-16 октября состоялись матчи 8-го тура Первой лиги. В семи поединках было показано четыре красных карточки футболистам и одна главному тренеру. Также стоит отметить, что тур получился «сухим». Только в двух из семи поединков был исход «обе забьют». Ни в одной из семи встреч не было забито больше двух мячей, а всего в семи встречах рефери зафиксировали 10 голов.

«Полесье» на своем поле выиграло у «Прикарпатья» со счетом 2:0 благодаря голам Нестерова и Козака в первом тайме. Мог третий мяч для житомирян забить во второй половине встречи Будковский, но он не реализовал пенальти. К слову, Филипп все равно продолжает оставаться лучшим голеадором Первой лиги с семью голами в активе. Благодаря этой виктории житомирская команда с 22 очками в активе и с шестью баллами отрыва от второго места уверенно лидирует в турнирной таблице Группы А Первой лиги.

Также в первой половине поединка решила исход противостояния с «Диназом» тернопольская «Нива», за которую, как оказалось, победным голом отличился на 16-й минуте Волохатый.

«Эпицентр» после победы над «Карпатами» три матча кряду не может выиграть, а в двух поединках подряд не может забить. На этот раз команда Сергея Нагорняка расписала нулевую ничью с «Буковиной».

«Карпаты» второй матч кряду не могут выиграть. После поражения от «Полесья» львовяне сыграли вничью 1:1 с ФСК «Мариуполь». Интересно, что в этой встрече вели в счете приазовцы, за которых забил быстрый гол Булгаков. Галичанам удалось сравнять счет благодаря точному удару Таранухи во второй половине поединка. К слову, Тарануха забил свой четвертый мяч в этом сезоне.

«Чернигов» добыл выездную победу над «Скоруком» благодаря дублю Романа Вовка во втором тайме.

«Оболонь» в битве лидеров оказалась сильнее ЛНЗ. «Пивовары» забили единственный победный гол в середине первого тайма после точного удара Терехова. Теперь киевская команда с 19 баллами единолично возглавляет турнирную таблицу Группы Б Первой лиги.

Очень интересным получился поединок между командами из Полтавской области, а именно «Горняком-Спорт» и «Полтавой». Коллектив из Горишних Плавней к 26-й минуте играл вдевятером после того, как за нарушения правил были удалены с поля Шинкаренко и Сеницкий. В придачу к этому главный рефери поединка показал красную карточку главному тренеру «Горняка-Спорт» Жабченко, который эмоционально отреагировал на второе удаление.

Но и в такой ситуации «горняки» долго держались. Только на 84-й минуте «муниципалы» из Полтавы вышли вперед после гола Стрельцова. Но «Горняк-Спорт» рук не опустил. Уже на четвертой добавленной минуте хозяева поля всей командой пошли вперед, а атаку начал развивать вратарь Коваленко, который пошел в обводку и отдал шикарный длинный пас на партнера. В итоге после удачно разыгранной комбинации Пидручный отлично замкнул прострел и сравнял счет!

Отметим, что уже во втором поединке кряду в матче с участием «Горняка-Спорт» показано две красных карточки. Ранее в поединке с ЛНЗ арбитр удалил по одному футболисту каждой команды. Тогда первый гол, который в итоге стал победным для черкащан во встрече, был также забит после 80-й минуты. К слову, эта ничья 1:1 позволила увидеть такую картину, что у трех нижних команд группы Б, а именно «Скорука», «Горняка-Спорт» и «Полтавы» по 5 очков, с которыми они замыкают восьмерку.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 8-й тур

14 октября

«Полесье» – «Прикарпатье» – 2:0

Голы: Нестеров, 4, Козак, 27

Нереализованный пенальти: Будковский, 75 («Полесье»)

Удаление: Бучакчийский, 74 («Прикарпатье»).

15 октября

«Нива» – «Диназ» – 1:0

Гол: Волохатый, 16.

«Эпицентр» – «Буковина» – 0:0

16 октября

ФСК «Мариуполь» – «Карпаты» – 1:1

Голы: Булгаков, 11 – Тарануха, 68.

Турнирная таблица группы A

Первая лига. Группа Б

15 октября

«Скорук» – «Чернигов» – 0:2

Голы: Вовк, 47, 86.

«Оболонь» – «ЛНЗ» – 1:0

Гол: Терехов, 26.

Удаление: Галенко, 90+4 («ЛНЗ»).

16 октября

«Горняк-Спорт» – «Полтава» – 1:1

Голы: Пидручный, 90+4 – Стрельцов, 84.

Удаления: Шинкаренко, 19, Сеницкий, 26 (оба – «Горняк-Спорт»).

«Кремень» - «Металлург» З - перенесен

Турнирная таблица группы Б