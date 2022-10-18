ВИДЕО. Незабитый пенальти на 90+12 мин. Севилья и Валенсия выдали драму
На гол Эдинсона Кавани андалусийцы ответили точным ударом Эрика Ламелы
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.
Счет открыл форвард «летучих мышей» Эдинсон Кавани на 6-й минуте. Андалусийцы ответили точным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.
В концовке матча был удален защитник хозяев Кике Салас. Капитан «летучих мышей» Хосе Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте.
«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место, а у «Валенсии» 15 очков и 8-я позиция в Ла Лиге.
Лига 1. 10-й тур, 18 октября
Севилья – Валенсия – 1:1
Голы: Ламела, 86 – Кавани, 6
Незабитый пенальти: Хосе Гайя, 90+12 (Валенсия)
Удаление: Кике Салас, 90+11 (Севилья)
События матча
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