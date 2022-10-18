ВИДЕО. Незабитый пенальти на 90+12 мин. Севилья и Валенсия выдали драму

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

Счет открыл форвард «летучих мышей» Эдинсон Кавани на 6-й минуте. Андалусийцы ответили точным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.

В концовке матча был удален защитник хозяев Кике Салас. Капитан «летучих мышей» Хосе Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте.

«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место, а у «Валенсии» 15 очков и 8-я позиция в Ла Лиге.

Лига 1. 10-й тур, 18 октября

Севилья – Валенсия – 1:1

Голы: Ламела, 86 – Кавани, 6

Незабитый пенальти: Хосе Гайя, 90+12 (Валенсия)

Удаление: Кике Салас, 90+11 (Севилья)