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Чемпионат Испании
Севилья
18.10.2022, FT 1 : 1
Валенсия
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Испания
18 октября 2022, 22:45 | Обновлено 18 октября 2022, 23:01
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ВИДЕО. Незабитый пенальти на 90+12 мин. Севилья и Валенсия выдали драму

На гол Эдинсона Кавани андалусийцы ответили точным ударом Эрика Ламелы

18 октября 2022, 22:45 | Обновлено 18 октября 2022, 23:01
512
0
ВИДЕО. Незабитый пенальти на 90+12 мин. Севилья и Валенсия выдали драму
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

Счет открыл форвард «летучих мышей» Эдинсон Кавани на 6-й минуте. Андалусийцы ответили точным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.

В концовке матча был удален защитник хозяев Кике Салас. Капитан «летучих мышей» Хосе Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте.

«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место, а у «Валенсии» 15 очков и 8-я позиция в Ла Лиге.

Лига 1. 10-й тур, 18 октября

Севилья – Валенсия – 1:1

Голы: Ламела, 86 – Кавани, 6

Незабитый пенальти: Хосе Гайя, 90+12 (Валенсия)

Удаление: Кике Салас, 90+11 (Севилья)

События матча

90’
Алехандро Гомес (Севилья) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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