Снова сыграет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на матч с Эльче

Завтра, 19 октября «Реал» в 10-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Эльче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который вчера получил трофей Льва Яшина, не успел восстановиться после травмы и снова не вошел в заявку «Реала» на матч. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что с «Эльче» снова сыграет Андрей Лунин.

Для Лунина это будет уже шестой матч за «Реал» в текущем сезоне.