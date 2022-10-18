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  4. Снова сыграет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на матч с Эльче
Испания
18 октября 2022, 15:51 | Обновлено 18 октября 2022, 15:53
1209
3

Снова сыграет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на матч с Эльче

Возвращение бельгийского вратаря откладывается

18 октября 2022, 15:51 | Обновлено 18 октября 2022, 15:53
1209
3
Снова сыграет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на матч с Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Завтра, 19 октября «Реал» в 10-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Эльче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который вчера получил трофей Льва Яшина, не успел восстановиться после травмы и снова не вошел в заявку «Реала» на матч. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что с «Эльче» снова сыграет Андрей Лунин.

Для Лунина это будет уже шестой матч за «Реал» в текущем сезоне.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Эльче Ла Лига Андрей Лунин травма Карло Анчелотти
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Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 3
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olex.mykhailov
Чим більше він грає на такому рівні, тим більше користі для збірної, тому свій шанс він має використати на усі 200%
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+3
Павло Костюк
Витіснив з основного складу, тепер Куртуа лавочник, хай привикає )))
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0
Serg Babak
потом куртуа поедет кукухой из-за семього места и лунін до лета будет основним)
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-1
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