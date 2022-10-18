Снова сыграет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на матч с Эльче
Возвращение бельгийского вратаря откладывается
Завтра, 19 октября «Реал» в 10-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Эльче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который вчера получил трофей Льва Яшина, не успел восстановиться после травмы и снова не вошел в заявку «Реала» на матч. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что с «Эльче» снова сыграет Андрей Лунин.
Для Лунина это будет уже шестой матч за «Реал» в текущем сезоне.
📋✅ Our squad for #ElcheRealMadrid! pic.twitter.com/wRYgANXfuY— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 18, 2022
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