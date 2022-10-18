Сразу два удаления. Кривбасс без шансов уступил Александрии
Коллектив Юрия Вернидуба еще ни разу не побеждал в новом сезоне
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Александрия» – «Кривбасс» - 2:0
Хомченовский, 7 (авт.), Третьяков, 60
Бабогло, 33, Дячук, 49, Рыбалка, 73, Мельник, 90+1 – Задерака, 34, Устименко, 52, Н. Волошин, 80
Дячук, 74 (второе предупреждение) – Н. Волошин, 80 (второе предупреждение)
«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Дячук, Мирошниченко – Рыбалка (Мельник, 78), Дришлюк, Демченко (Ковалец, 46) – Третьяков, Кожушко (В. Волошин, 46), Калитвинцев (Шулянский, 88).
«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Стецьков (Зотько, 70), Ловрич, Опанасенко (Никитишин, 71) – Капич, Хомченовский – Н. Волошин, Татарков, Задерака – Хобленко (Устименко, 40).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев, Украина)
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 7 (3) – 8 (1)
Угловые: 2 – 7
Оффсайды: 2 – 2.
АЛЕКСАНДРИЯ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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