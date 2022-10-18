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Чемпионат Украины
Александрия
18.10.2022, FT 2 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 17:08 |
362
0

Сразу два удаления. Кривбасс без шансов уступил Александрии

Коллектив Юрия Вернидуба еще ни разу не побеждал в новом сезоне

18 октября 2022, 17:08 |
362
0
Сразу два удаления. Кривбасс без шансов уступил Александрии
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Александрия» – «Кривбасс» - 2:0

Хомченовский, 7 (авт.), Третьяков, 60

Бабогло, 33, Дячук, 49, Рыбалка, 73, Мельник, 90+1 – Задерака, 34, Устименко, 52, Н. Волошин, 80

Дячук, 74 (второе предупреждение) – Н. Волошин, 80 (второе предупреждение)

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Дячук, Мирошниченко – Рыбалка (Мельник, 78), Дришлюк, Демченко (Ковалец, 46) – Третьяков, Кожушко (В. Волошин, 46), Калитвинцев (Шулянский, 88).

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Стецьков (Зотько, 70), Ловрич, Опанасенко (Никитишин, 71) – Капич, Хомченовский – Н. Волошин, Татарков, Задерака – Хобленко (Устименко, 40).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев, Украина)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 7 (3) – 8 (1)
Угловые: 2 – 7
Оффсайды: 2 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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