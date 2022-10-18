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Чемпионат Украины
Александрия
18.10.2022, FT 2 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 17:44 |
443
0

Александрия – Кривбасс – 2:0. Два удаления. Видео голов и обзор матча

Очередное поражение команды Юрия Вернидуба

18 октября 2022, 17:44 |
443
0
Александрия – Кривбасс – 2:0. Два удаления. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 18 октября «Александрия» в восьмом туре УПЛ обыграла «Кривбасс» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

80’
Игрок команды Кривбасс получает красную карточку.
74’
Игрок команды Александрия получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
7’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Хомченовский (Кривбасс).
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Александрия Кривбасс Кривой Рог Александрия - Кривбасс Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
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Источник Setanta Sports Ukraine
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