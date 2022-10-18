18.10.2022, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига18 октября 2022, 17:44 |
443
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Александрия – Кривбасс – 2:0. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Очередное поражение команды Юрия Вернидуба
18 октября 2022, 17:44 |
443
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Сегодня, 18 октября «Александрия» в восьмом туре УПЛ обыграла «Кривбасс» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
80’
Игрок команды Кривбасс получает красную карточку.
74’
Игрок команды Александрия получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
7’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Хомченовский (Кривбасс).
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