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18.10.2022 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 21:28 |
219
0

Александрия – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

17 октября 2022, 21:28 |
219
0
Александрия – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

Во вторник, 18-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона «КСК Ника», начало в 15:00.

Коллектив Юрия Вернидуба до старта сезона смело записывали в число фаворитов национального первенства, однако оказалось, что недостаточно собрать коллектив с громкими для наших реалий именами под руководством мастеровитого специалиста для того, чтобы побеждать в матчах УПЛ. К слову, «Кривбасс» за шесть сыгранных встреч так ни разу и не познал успеха, что попытается исправить во встрече против «Александрии», которая начала достаточно многообещающе, но все еще далека от стабильности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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