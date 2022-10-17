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Чемпионат Украины
Александрия
18.10.2022 15:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 23:45 |
68
0

Александрия – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Время побеждать еще не пришло?

17 октября 2022, 23:45 |
68
0
Александрия – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Александрия

Во вторник, 18 октября, в Александрии на КСК «Ника» состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Александрия


Шесть набранных очков в двух стартовых поединках – для «Александрии» текущий сезон начинался с выдающегося результата, который заставил соперников повнимательнее присматриваться к коллективу Юрия Гуры. И уже первый серьезный вызов, который бросил «полиграфам» харьковский «Металлист» на фоне более скромных закарпатского «Миная» и петровского «Ингульца» вызвал серьезные проблемы у клуба из Кировоградской области (1:3). Первая неудача вызвала большой резонанс в коллективе, а тормозной путь «Александрии» оказался неожиданно длинным.

Ничья против полтавской «Ворсклы» перед началом международной паузы (0:0) вынудила тренерский штаб добавить в календарь товарищеский матч против луганской «Зари» (1:1), и пока игроки национальных команд занимались отстаиванием чести своих стран, «полиграфы» вновь пытались отыскать свой футбол. Впрочем, помогло – после длительного перерыва «Александрия» вернулась с победой над одесским «Черноморцем» (2:1), однако сразу же получила перенос матча шестого тура против харьковского «Металлиста» из-за действий страны-оккупанта, а игру седьмого тура провела против «Ингульца» еще в августе, поэтому отдыхала последние две недели.

Кривбасс


К сожалению, криворожский «Кривбасс» в прошлом туре настигла схожая участь, поэтому более чем недельная пауза для команды Юрия Вернидуба была отличным поводом лишний раз подумать над своими выступлениями на старте сезона. Большие ожидания были от «бело-красно-черных», однако они совершенно их не оправдали. Ни одной победы в шести играх – помимо «Кривбасса», таким «достижением» могут похвастаться лишь «Ингулец» и одесский «Черноморец», которые составляю ближайшую кампанию для футболистов Вернидуба на дне турнирной таблицы.

У криворожского коллектива сейчас есть все необходимое для того, чтобы демонстрировать качественный футбол, однако нет ключевого компонента неосязаемого типа – характера победителей. Очевидно, что с первым успехом этот недостаток будет компенсирован, но где отыскать эти желанные три очка, если календарь то пестрит переносами матчей, то подкидывает соперников уровня «Александрии», львовского «Руха», полтавской «Ворсклы» или киевского «Динамо». Как бы не завершилась предстоящая игра, у «Кривбасса» будет запасной аэродром в виде встречи с «Ингульцом», однако вряд ли изголодавшийся коллектив захочет ждать еще неделю.

История встреч


Футбольные пути «Александрии» и «Кривбасса» ранее пересекались 8 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины и Первой лиги. Отсутствует преимущество по количеству побед со стороны обеих команд – 1 успешная игра для «Александрии», 4 ничьих, 3 победы «Кривбасса». Последний раз соперники играли в официальном матче весной 2012 года, когда еще старый «Кривбасс» играл в «элите» – матч в Кривом Рогу завершился победой «Александрии» со счетом 2:1. За хозяев голом отличился Алексей Антонов, а у гостей забивали Игорь Чередниченко и Виталий Гавриш.

Ориентировочные составы


«Александрия»: Билык – Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко – Рыбалка, Дришлюк, Демченко – Кожушко, Кобзарь, Калитвинцев.

«Кривбасс»: Сарнавский – Стецьков, Семенов, Ловрич, Якимець – Капич, Хомченовський – Волошин, Татарков, Задерака – Хобленко.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости будут ближе к победе при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Александрия» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40 по линии Parimatch.

18 октября, вторник

«Александрия» – «Кривбасс»
Александрия. КСК «Ника». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sports
АЛЕКСАНДРИЯ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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