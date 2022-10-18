Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 18:58 | Обновлено 18 октября 2022, 19:41
1646
5

ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»

Наставник Кривбасс – о поражении от «Александрии» (0:2)

18 октября 2022, 18:58 | Обновлено 18 октября 2022, 19:41
1646
5
ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»
ФК Кривбасс Кривой Рог

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку игре 8-го тура УПЛ с «Александрией», в которой его команда уступила со счетом 0:2. Специалист не исключил свою отставку с занимаемого поста.

«У меня уже нет желания приходить на послематчевые конференции и что-то здесь рассказывать. О чем рассказывать, если команда не может забить, не может выиграть. Это сложно. У меня такое ощущение, что тут есть два варианта. И я всегда беру первый вариант: значит, тренер плохой, и пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не поменяешь, а лучше поменять тренера. Я, значит, не заслуживаю. Мне легче было ездить и помогать, когда я был на фронте, чем тут, в «Кривбассе». Как-то все это тяжело, я не могу понять, с чем это связано.

По игре. Мы ни в чем не уступали. Впрочем, уступили лишь в одном – не смогли забить, а «Александрия» забила. В первом тайме у соперника было два «подхода», и один они смогли забить. Мы же, вроде бы, владели инициативой, атаковали, но так и не забили. Во втором тайме случилось все то же самое. Второй гол забили, по сути, сами себе: нет, чтобы выбить мяч в аут, а игрок выбивает его на угловой. Затем идет подача, а где находятся два наших центральных защитника – непонятно. И нам забивает самый высокий игрок «Александрии» Третьяков, рост которого 170 сантиметров.

Что тут можно еще рассказывать? Печально, грустно. Но нужно жить, жизнь продолжается. Будем смотреть, что дальше. Думаю, пообщаемся с президентом и с руководством клуба. В моей практике это первая команда, до которой я не могу достучаться, не могу дать с ней результат. Тем более, прошло уже 7 туров. В этом случае тренер, значит, должен брать вину на себя. Я ничего плохого не говорю в сторону своих футболистов. Они просто футболисты, а за результат отвечаю я как главный тренер команды. С меня в первую очередь, самый строгий и самый серьезный спрос. Все остальное – это жизнь», - рассказал Вернидуб после матча.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» в УПЛ-2022/2023 никак не может добиться премьерной победы.

По теме:
Металлист 1925 – Минай. Текстовая трансляция матча
Днепр-1 – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Александрия - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без вопросов. Заря убедительно разобралась с Черноморцем
Футбол | 18 октября 2022, 16:55 3
Без вопросов. Заря убедительно разобралась с Черноморцем
Без вопросов. Заря убедительно разобралась с Черноморцем

Луганчане отпраздновали крупную победу

Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Футбол | 18 октября 2022, 05:50 3
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?

Амаль Пеллегрино забил в Норвегии 23 гола, но чемпионат близок к финишу

ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
Футбол | 17.10.2022, 22:53
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Футбол | 17.10.2022, 23:59
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Теннис | 18.10.2022, 15:22
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gregory Dnipro
дайте почитать эти слова Луческу ! может поможет ! 
Ответить
+3
PETP0
Дуже дивно, що не може достукатись, адже бегатьох із них запрошував саме Вернідуб.
Ответить
+1
Gargantua
в таких случах надо терпеть и продолжать работать. Отставка только усугубит ситуацию.
Вернидуб уже оказывал как он умеет работать, от кризисов не застрахован никто. Надо продолжать работать.То же касается и Григорчука, и Скрипника, и Кучука, и Луческу. Надо перетерпеть.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
Это судьба
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
17.10.2022, 10:39 6
Футбол
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
17.10.2022, 19:55
Футбол
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
18.10.2022, 07:40 2
Теннис
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 5
Бокс
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
17.10.2022, 23:00 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности