ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку игре 8-го тура УПЛ с «Александрией», в которой его команда уступила со счетом 0:2. Специалист не исключил свою отставку с занимаемого поста.

«У меня уже нет желания приходить на послематчевые конференции и что-то здесь рассказывать. О чем рассказывать, если команда не может забить, не может выиграть. Это сложно. У меня такое ощущение, что тут есть два варианта. И я всегда беру первый вариант: значит, тренер плохой, и пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не поменяешь, а лучше поменять тренера. Я, значит, не заслуживаю. Мне легче было ездить и помогать, когда я был на фронте, чем тут, в «Кривбассе». Как-то все это тяжело, я не могу понять, с чем это связано.

По игре. Мы ни в чем не уступали. Впрочем, уступили лишь в одном – не смогли забить, а «Александрия» забила. В первом тайме у соперника было два «подхода», и один они смогли забить. Мы же, вроде бы, владели инициативой, атаковали, но так и не забили. Во втором тайме случилось все то же самое. Второй гол забили, по сути, сами себе: нет, чтобы выбить мяч в аут, а игрок выбивает его на угловой. Затем идет подача, а где находятся два наших центральных защитника – непонятно. И нам забивает самый высокий игрок «Александрии» Третьяков, рост которого 170 сантиметров.

Что тут можно еще рассказывать? Печально, грустно. Но нужно жить, жизнь продолжается. Будем смотреть, что дальше. Думаю, пообщаемся с президентом и с руководством клуба. В моей практике это первая команда, до которой я не могу достучаться, не могу дать с ней результат. Тем более, прошло уже 7 туров. В этом случае тренер, значит, должен брать вину на себя. Я ничего плохого не говорю в сторону своих футболистов. Они просто футболисты, а за результат отвечаю я как главный тренер команды. С меня в первую очередь, самый строгий и самый серьезный спрос. Все остальное – это жизнь», - рассказал Вернидуб после матча.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» в УПЛ-2022/2023 никак не может добиться премьерной победы.