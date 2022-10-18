Кривбасс остается без побед в УПЛ-2022/2023

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» потерпел поражение от «Александрии» со счетом 0:2. Эта неудача продлила серию криворожской команды без побед.

«Кривбасс» в 7 матчах этого сезона три раза сыграл вничью и потерпел уже 4 поражения. Имея в активе 3 очка, подопечные Юрия Вернидуба в турнирной таблице УПЛ занимают 15 место.

В очередном календарном матче чемпионата Украины-2022/2023 «Кривбасс» сыграет 24 октября с «Ингульцом», начало – в 13:00 по киевскому времени.