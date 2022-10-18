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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 18:18 | Обновлено 18 октября 2022, 18:24
83
3

Кривбасс остается без побед в УПЛ-2022/2023

Команда Юрия Вернидуба имеет печальную серию

18 октября 2022, 18:18 | Обновлено 18 октября 2022, 18:24
83
3
Кривбасс остается без побед в УПЛ-2022/2023
ФК Кривбасс Кривой Рог

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» потерпел поражение от «Александрии» со счетом 0:2. Эта неудача продлила серию криворожской команды без побед.

«Кривбасс» в 7 матчах этого сезона три раза сыграл вничью и потерпел уже 4 поражения. Имея в активе 3 очка, подопечные Юрия Вернидуба в турнирной таблице УПЛ занимают 15 место.

В очередном календарном матче чемпионата Украины-2022/2023 «Кривбасс» сыграет 24 октября с «Ингульцом», начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Кривбасс Кривой Рог Александрия - Кривбасс Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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Veter
Эта команда вообще заблудилась, как в лигах, так и в своей биографии.
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