Шахтер проиграл Реалу, Рух U-19 прошел Заглембе, Севилья уволила Лопетеги
Главные новости за 5 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 октября.
1. С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу. Команда Игора Йовичевича потерпела первое поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов.
2. 3-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. Голевая феерия от Ман Сити, Челси, Ювентуса. 5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов.
3. Юноши Руха удержали вничью с Заглембе и вышли дальше на Галатасарай. После победы в первом матче львовской команде было достаточно не пропустить.
4. Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом. Юные «горняки» пропустили сразу шесть голов.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи. Команда провалила матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.
6. ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030. Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
7. Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси. Международная ассоциация бокса приняла возмутительное решение.
8. ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо назначен главным тренером Байера из Леверкузена. Руководство фармацевтов решило распрощаться с Херардо Сеоане.
9. Сборные Украины одержали победы в 3 матчах из 4 на старте ЧМ 3x3 U-23. У женской команды два выигрыша, а у мужской – победа и поражение.
10. Во втором туре польской Плюс Лиги львовский Барком уступил Ресовии. Украинцы были номинальными хозяевами площадки и проиграли соперникам в трех партиях.
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