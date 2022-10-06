Шахтер проиграл Реалу, Рух U-19 прошел Заглембе, Севилья уволила Лопетеги

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 октября.

1. С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу. Команда Игора Йовичевича потерпела первое поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов.

2. 3-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. Голевая феерия от Ман Сити, Челси, Ювентуса. 5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов.

3. Юноши Руха удержали вничью с Заглембе и вышли дальше на Галатасарай. После победы в первом матче львовской команде было достаточно не пропустить.

4. Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом. Юные «горняки» пропустили сразу шесть голов.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи. Команда провалила матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

6. ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030. Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

7. Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси. Международная ассоциация бокса приняла возмутительное решение.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо назначен главным тренером Байера из Леверкузена. Руководство фармацевтов решило распрощаться с Херардо Сеоане.

9. Сборные Украины одержали победы в 3 матчах из 4 на старте ЧМ 3x3 U-23. У женской команды два выигрыша, а у мужской – победа и поражение.

10. Во втором туре польской Плюс Лиги львовский Барком уступил Ресовии. Украинцы были номинальными хозяевами площадки и проиграли соперникам в трех партиях.